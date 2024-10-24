В Челябинской области разыскивают цыган, жестоко убивших женщину-таксиста

Россиянка смогла сбежать из Азербайджана от мужа-тирана с тремя детьми, заработала на квартиру в Самаре и сейчас уже спокойно вспоминает о браке с восточным красавцем, который превратил ее жизнь в кошмар. Подробности истории, которая произошла в 2021 году, приводит редакция «Радио 1».