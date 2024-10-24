В Челябинской области разыскивают цыган, жестоко убивших женщину-таксиста

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Женщину-таксиста обнаружили в машине с ножевыми ранениями в городе Коркино Челябинской области. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
По версии следствия, накануне вечером в припаркованном автомобили нашли тело 40-летней женщины, занимающейся частным извозом. Ей нанесли множественные ножевые ранения.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время правоохранители разыскивают людей, совершивших это преступление и причастных к нему. При этом известно, что в последний раз она выезжала на вызов к местной цыганской диаспоре.
Местные СМИ пишут, что у женщины остались двое детей.
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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время правоохранители разыскивают людей, совершивших это преступление и причастных к нему. При этом известно, что в последний раз она выезжала на вызов к местной цыганской диаспоре.
Местные СМИ пишут, что у женщины остались двое детей.
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Анастасия Чинкова