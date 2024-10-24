В Москве мигрант проник в квартиру пенсионерки и до смерти избил её

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ при помощи коллег из МВД задержали банду хакеров, взламывавших аккаунты на сервисе «Госуслуги» и личные кабинеты в онлайн-банках. Затем злоумышленники оформляли кредиты на граждан без их ведома.