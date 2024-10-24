В Москве мигрант проник в квартиру пенсионерки и до смерти избил её

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В Москве 39-летний мигрант проник в квартиру пенсионерки и убил её. Об этом ГУ Следственного комитета РФ по столице сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что это произошло 19 октября. Гражданин Киргизии проник в квартиру на Открытом шоссе и напал на пенсионерку. Он нанёс ей множество ударов по голове и телу. Женщину экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти её жизнь.
В СК подчеркнули, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и убийстве, совершённом из хулиганских побуждений.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия. В скором времени ему предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.
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В СК подчеркнули, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и убийстве, совершённом из хулиганских побуждений.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия. В скором времени ему предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.
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Анастасия Чинкова