В Чечне неизвестные обстреляли машину Росгвардии, один сотрудник погиб

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В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что неизвестные несколько раз выстрелили в принадлежащий силовой структуре автомобиль «Урал», после чего скрылись с места преступления. Это произошло в станице Петропавловская.
Издание пишет, что в результате обстрела один из сотрудников Росгвардии погиб. Второй оперативник получил ранения. Его госпитализировали, врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Нападавшие разыскиваются.
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Издание пишет, что в результате обстрела один из сотрудников Росгвардии погиб. Второй оперативник получил ранения. Его госпитализировали, врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Нападавшие разыскиваются.
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Анастасия Чинкова