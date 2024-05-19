В Белгороде 11-летняя девочка пострадала при ударе дрона по жилому дому

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Глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что украинский дрон самолетного типа атаковал Белгород.
В результате атаки пострадала одиннадцатилетняя девочка. Гладков рассказал, что беспилотник залетел в окно одной из квартир и взорвался, малышка в этот момент находилась на детской площадке, на нее упали осколки.
Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние, как средней степени тяжести.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал в селе Раденск Херсонской области микроавтобус с рабочими, погиб человек.
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Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние, как средней степени тяжести.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал в селе Раденск Херсонской области микроавтобус с рабочими, погиб человек.
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Екатерина Коршунова