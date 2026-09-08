Толпа забила известного музыканта за одну просьбу

08 сентября 2026, 22:24

Brut: В Индии убили музыканта Сингха после просьбы не шуметь

Фото: istockphoto/undefined undefined

В столице Индии произошло резонансное убийство. Жертвой нападения стал 54-летний гитарист и преподаватель Чонгтам Викрам Сингх. Трагедия разыгралась вечером 6 сентября у дома музыканта в Дели, пишет Brut.