Толпа забила известного музыканта за одну просьбу
В столице Индии произошло резонансное убийство. Жертвой нападения стал 54-летний гитарист и преподаватель Чонгтам Викрам Сингх. Трагедия разыгралась вечером 6 сентября у дома музыканта в Дели, пишет Brut.
По данным полиции, Сингх вышел на улицу, чтобы сделать замечание группе шумных мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Между музыкантом и компанией, в которую входили работники соседних точек общепита и служб доставки, завязалась драка. В ходе потасовки Сингх получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Его доставили в больницу, однако спасти пострадавшего не удалось — он скончался утром 7 сентября.
Правоохранительные органы оперативно задержали семерых взрослых подозреваемых, а также несовершеннолетнего, которые, предположительно, причастны к нападению. Гибель известного исполнителя вызвала широкий общественный резонанс. Жители Дели провели траурное шествие с зажженными свечами в одном из районов города, требуя справедливого наказания для виновных.
Ситуацию прокомментировал президент Индийского национального конгресса Рахул Ганди. Он выразил обеспокоенность по поводу безопасности выходцев из Северо-Восточной Индии, проживающих в столице, и призвал провести тщательное расследование. Политик не исключил, что мотивом нападения могла стать этническая неприязнь к уроженцу этого отдаленного региона страны.
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