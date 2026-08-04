В Индии тигр проник в хижину и вытащил спящую женщину за голову
В Индии тигр напал на спящую женщину в ее хижине. Об этом сообщает издание The Straits Times.
Трагедия произошла ночью 2 августа в деревне Паррапур Байгатола. Хищник проник в дом, схватил Сугни Бай Дхурве за голову и вытащил на улицу. Услышав крики, местные жители бросились на помощь с факелами.
Тигр оттащил женщину на 300 метров, испугался огня и сбежал в лес. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд женщина спасла пожилую свекровь, напав на тигра с серпом. Хищник отступил и ушел в лес после удара.
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