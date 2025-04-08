Тонны крыс заполонили ядерный реактор и перестали бояться людей

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Строящаяся атомная электростанция Hinkley Point C в британском Сомерсете столкнулась с нашествием крыс. Рабочие сообщают, что грызуны заполонили территорию, перестали бояться людей и встречаются в огромных количествах возле столовых. Об этом пишет The Guardian.
Профсоюзы направили жалобу французской компании EDF, управляющей проектом.
Строительство АЭС, стартовавшее в 2018 году, неоднократно затягивалось, а бюджет проекта значительно вырос, превысив изначальные планы. Завершение работ ожидается не ранее 2030-х годов.
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«Смотришь — а они там сидят, глядят на тебя. (...) Теперь крысы везде», — возмутился один из работников.В Hinkley Point C утверждают, что не стоит так переживать — грызуны часто появляются на масштабных стройках. Проблема уже взята под контроль: специалисты оценили ситуацию и начали борьбу с вредителями.
Строительство АЭС, стартовавшее в 2018 году, неоднократно затягивалось, а бюджет проекта значительно вырос, превысив изначальные планы. Завершение работ ожидается не ранее 2030-х годов.
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Мария Моисеева