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В Брянской области произошло массовое ДТП с 15 автомобилями

Фото: официальная ВК-группа Госавтоинспекции Брянской области

Фото: официальная ВК-группа Госавтоинспекции Брянской области

В Брянской области произошло массовое ДТП с у​частием 15 автомобилей. По данным региональной Госавтоинспекции, авария началась с того, что водитель Audi дважды врезался в бордюр, потеряв контроль над управлением.
«Водитель транспортного средства Audi (...) не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на бордюрный камень, расположенный с правой стороны по ходу движения. После столкновения транспортное средство развернуло, и оно совершило повторный наезд на разделительный бордюрный камень, отделяющий встречные потоки движения», — передает пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области.
Фото: официальная ВК-группа Госавтоинспекции Брянской области

Это ДТП случилось 7 апреля в 20:12.

Инцидент спровоцировал цепное столкновение: сначала друг в друга врезались четыре машины, затем ещё десять. За медицинской помощью обратился один человек. Полиция организовала проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

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Тонны крыс заполонили ядерный реактор и перестали бояться людей
В Великобритании на строящейся АЭС Hinkley Point C расплодилось множество крыс
08 апреля 2025, 00:50

Фото: iStock/Valeriy Volkonskiy

Строящаяся атомная электростанция Hinkley Point C в британском Сомерсете столкнулась с нашествием крыс. Рабочие сообщают, что грызуны заполонили территорию, перестали бояться людей и встречаются в огромных количествах возле столовых. Об этом пишет The Guardian.
Профсоюзы направили жалобу французской компании EDF, управляющей проектом.

«Смотришь — а они там сидят, глядят на тебя. (...) Теперь крысы везде», — возмутился один из работников.
В Hinkley Point C утверждают, что не стоит так переживать — грызуны часто появляются на масштабных стройках. Проблема уже взята под контроль: специалисты оценили ситуацию и начали борьбу с вредителями.

Строительство АЭС, стартовавшее в 2018 году, неоднократно затягивалось, а бюджет проекта значительно вырос, превысив изначальные планы. Завершение работ ожидается не ранее 2030-х годов.

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#аэс
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Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских в центре Ачхой-Мартана
07 апреля 2025, 22:24

Фото: iStock/ Diy13

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских в центре Ачхой-Мартана в Чечене, сообщил Телеграм-канал Baza.
Источники канала обратили внимание, что нападавший успел ранить одного сотрудника правоохранительных органов. Потом мужчину застрелили.

«Его мотив выясняется», — подчеркнули в публикации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге медики спасают семилетнего ребенка, на которого упал кирпич с фасада здания.

Все случилось 7 апреля примерно в 11 утра на 8-й линии Васильевского острова рядом с детским садом. Малыша экстренно госпитализировали в реанимацию.

По предварительным данным, мальчик получил перелом теменной кости, открытую черепно-мозговую и ушиб мозга. В настоящее время ребенок в тяжелом состоянии, за жизнь несовершеннолетнего борются медицинские работники.

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#чечня
#полиция
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В Петербурге 7-летний малыш получил перелом после падения кирпича с фасада здания
07 апреля 2025, 21:08

Фото: iStock/ thitiwat tapingkae

В Петербурге медики спасают семилетнего ребенка, на которого упал кирпич с фасада здания, сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке».
Все случилось 7 апреля примерно в 11 утра на 8-й линии Васильевского острова рядом с детским садом. Малыша экстренно госпитализировали в реанимацию.

По предварительным данным, мальчик получил перелом теменной кости, открытую черепно-мозговую и ушиб мозга. В настоящее время ребенок в тяжелом состоянии, за жизнь несовершеннолетнего борются медицинские работники.

«Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отметила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу в Телеграм-канале.

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#ребёнок
#уголовное ук
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#санкт-петербург
#происшествие
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Двое детей и их бабушка умерли после пожара в Уфе
07 апреля 2025, 21:07

Фото: iStock/ photovs

77-летняя бабушка и двое детей (мальчики 4 и 8 лет) погибли в результате пожара в пятиэтажке на улице 50 лет Октября в Уфе, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Башкирии в Телеграм-канале.
В МЧС отметили, что медицинские работники скорой на месте проводили реанимационные мероприятия, однако спасти пенсионерку и детей не получилось.

Огонь вспыхнул в одной из комнат двухкомнатной квартиры, пламя охватило домашнее имущество на площади восемь квадратов. Двенадцать человек эвакуировали, а шестеро самостоятельно выбрались на улицу.

На месте происшествия работают психологи МЧС России и следственно-оперативная группа.

«Расследование проводят дознаватель ведомства и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается», — обратила внимание пресс-служба МЧС.

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#пожар
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Опубликовано видео ДТП с «Газелью» возле станции «Парк Победы»
07 апреля 2025, 17:40

Фото: iStock/ conejota

Момент дорожно-транспортного происшествия с «Газелью» недалеко от станции «Парк Победы» в Москве попал на видео.
На видеозаписи, опубликованной Москвой 24, люди, которые заметили автомобиль, убегают от входа в подземный переход. Сама «Газель» задела потолок, после чего на лобовом стекле, бампере, крыше и боковых частях транспортного средства появились повреждения.

Еще по переходу разлетелись фрагменты автомобиля. После дорожно-транспортного происшествия из «Газели» выбрались два человека — один из них осмотрел транспорт.

Подчеркивалось, что машину уже убрали из перехода.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Подмосковье произошло ДТП, причиной которого стал выезд фуры на пути перед приближающимся поездом.

Отмечалось, что никто не пострадал. Угрозы экологии также нет.



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