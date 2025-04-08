В Брянской области произошло массовое ДТП с 15 автомобилями

Фото: официальная ВК-группа Госавтоинспекции Брянской области
В Брянской области произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей. По данным региональной Госавтоинспекции, авария началась с того, что водитель Audi дважды врезался в бордюр, потеряв контроль над управлением.
«Водитель транспортного средства Audi (...) не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на бордюрный камень, расположенный с правой стороны по ходу движения. После столкновения транспортное средство развернуло, и оно совершило повторный наезд на разделительный бордюрный камень, отделяющий встречные потоки движения», — передает пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области.
Фото: официальная ВК-группа Госавтоинспекции Брянской области
Это ДТП случилось 7 апреля в 20:12.
Инцидент спровоцировал цепное столкновение: сначала друг в друга врезались четыре машины, затем ещё десять. За медицинской помощью обратился один человек. Полиция организовала проверку для установления всех обстоятельств происшествия.
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