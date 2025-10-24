Питбуль целиком откусил член парню в Бразилии, защищая частную территорию
В Бразилии молодой человек, пытаясь перелезть через забор на частную территорию, столкнулся с питбулем.
Как пишут местные СМИ, пес целиком откусил член парню. Пострадавшему оказали медицинскую помощь — врачи зашили рану.
По данным источников, повреждения были серьёзными, вопрос о проведении реконструктивной операции остаётся открытым.
