Питбуль целиком откусил член парню в Бразилии, защищая частную территорию

Фото: istockphoto/Beaubizz

В Бразилии молодой человек, пытаясь перелезть через забор на частную территорию, столкнулся с питбулем.



Как пишут местные СМИ, пес целиком откусил член парню. Пострадавшему оказали медицинскую помощь — врачи зашили рану.

По данным источников, повреждения были серьёзными, вопрос о проведении реконструктивной операции остаётся открытым.

Никита Кротов

