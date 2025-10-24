Семейная пара поверила мошенникам и осталась без жилья и денег
В Челябинске семейная пара осталась без квартиры и автомобиля, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.
Злоумышленники представились сотрудниками ФНС и заявили о фиктивной декларации на имя женщины. Получив через СМС-код доступ к ее данным, они убедили супругов, что на них оформляют кредиты и готовят сделку по продаже недвижимости.
Чтобы «заблокировать» эти операции, пара продала жилье и машину, переведя вырученные средства на «безопасный счет», контролируемый аферистами. В итоге челябинцы лишились более чем шести миллионов рублей. В связи с происшествием полицейские возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники обманом похитили у 21-летней девушки из Тюмени 219 тысяч рублей.
