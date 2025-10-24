Семейная пара поверила мошенникам и осталась без жилья и денег

24 октября 2025, 17:25

В Челябинске мошенники оставили семью без квартиры и машины

Фото: iStock/Diy1

В Челябинске семейная пара осталась без квартиры и автомобиля, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.