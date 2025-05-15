Топ-менеджера издательства «Эксмо» заподозрили в экстремизме и пропаганде ЛГБТ*

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Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин был задержан по подозрению в причастности к экстремистской деятельности. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
В «Эксмо» подтвердили визит представителей силовых структур.
В основу расследования легли материалы ФСБ и МВД, в которых говорилось о возможной пропаганде ЛГБТ* в ряде книг. Важно отметить, что под подозрение попала продукция не самого «Эксмо», а другого издательства — Popcorn books.
«Лента.ру» добавляет, что Popcorn books сделало официальное заявление о соблюдении законодательства РФ. Издательство не уверено в сути претензий, поскольку «всегда работало в рамках закона».
Топ-менеджеру Норовяткину вменяется склонение, вербовка или иное вовлечение граждан в деятельность экстремистской организации.
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В основу расследования легли материалы ФСБ и МВД, в которых говорилось о возможной пропаганде ЛГБТ* в ряде книг. Важно отметить, что под подозрение попала продукция не самого «Эксмо», а другого издательства — Popcorn books.
«Лента.ру» добавляет, что Popcorn books сделало официальное заявление о соблюдении законодательства РФ. Издательство не уверено в сути претензий, поскольку «всегда работало в рамках закона».
Топ-менеджеру Норовяткину вменяется склонение, вербовка или иное вовлечение граждан в деятельность экстремистской организации.
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*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Мария Моисеева