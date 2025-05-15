Топ-менеджера издательства «Эксмо» заподозрили в экстремизме и пропаганде ЛГБТ*

Ольга Комарова (имя изменено) зарегистрировалась на сайте знакомств вовсе не в поисках любви. В 2012 году она искала француза, который помог бы ей проверить документы для поступления в зарубежный университет. На её анкету откликнулся немолодой мужчина по имени Эмиль Бернар, носивший очки и владевший безупречной французской грамматикой. Он с радостью согласился помочь. Во ​что вылилось их знакомство, расскажет «Радио 1».