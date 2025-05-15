«Отбросила ступени»: Лолита Милявская прокомментировала странный образ Глюкозы

Лолита Милявская (Фото: Instagram* @lolitamilyavskaya)
Лолита Милявская прокомментировала смелый ребрендинг Глюк'оzы. В последние месяцы радикальные перемены в имидже певицы вызвали в Сети много вопросов. Некоторые связывали «нетипичные» образы Глюкозы на фото и видео с запрещенными веществами, хотя сама звезда это отрицала.
Лолита же назвала новый образ певицы «потрясающим». В беседе с «MK.RU» она уточнила, что следит за соцсетями Глюкозы, поэтому одной из первых оценила новости о ней.
Милявская подчеркнула, что перемены Глюк’озы — это шаг к творческой свободе. Закономерный этап после ухода от продюсера Максима Фадеева.
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Милявская подчеркнула, что перемены Глюк’озы — это шаг к творческой свободе. Закономерный этап после ухода от продюсера Максима Фадеева.
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«Я потрясена изменениями Глюк'озы. А как она здорово нашла новый образ в новой песне. И, наверное, рано или поздно должен был случиться какой-то конфликт с продюсером, чтобы была поставлена точка, и она, как ракета, набрала воздух в лёгкие, отбросила ступени и пошла дальше. Она мне очень нравится в таком новом образе», — поделилась Лолита.Ранее сообщалось, как 61-летняя Милявская на очередном светском мероприятии отреагировала на замечание представителей СМИ, назвавших ее «королевой эпатажа». Певица отказалась от подобного звания и объяснила, почему не считает его подходящим.
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Мария Моисеева