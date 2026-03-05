Топ-менеджера российской фирмы закрыли в СИЗО после продажи машины за рубль

05 марта 2026, 21:52

Топ-менеджер попал в СИЗО в Тверской области после продажи машины за рубль

Фото: istockphoto/Rawf8

В Тверской области топ-менеджер одной из российских компаний стал фигурантом уголовного дела о растрате после сделки с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.