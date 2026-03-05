Топ-менеджера российской фирмы закрыли в СИЗО после продажи машины за рубль
В Тверской области топ-менеджер одной из российских компаний стал фигурантом уголовного дела о растрате после сделки с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, речь идет о директоре ООО «ТрансТех» Семене Немеринском. Утверждается, что он поставил на баланс компании Infiniti QX 70, оформив продажу машины за один рубль.
Позже автомобиль перепродали его знакомому за 120 тысяч рублей, а затем тот продал его обратно супруге Немеринского. После серии этих сделок экс-руководителя поместили в СИЗО.
Сторона защиты заявляет, что в действиях Немеринского нет состава преступления и речь идет о стандартной хозяйственной операции.
