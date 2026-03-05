Достижения.рф

МЧС сообщили о пожаре в центре Москвы на мачте ретранслятора

МЧС: на Павелецкой площади Москвы горит мачта ретранслятора
На Павелецкой площади в центре Москвы загорелась мачта ретранслятора. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.



По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома №3. Пожарные принимают меры для ликвидации возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Петрозаводске произошел пожар в здании краеведческого музея на улице Заводской линии. Исторический объект на момент возгорания был пустым — в нем идет реконструкция. Дополнительные обстоятельства пока не уточняются.

До этого также сообщалось о пожаре на северо-востоке Москвы. Загорелось здание киностудии имени Горького, находящееся на реконструкции. Возгорание произошло в доме на улице Сергея Эйзенштейна в районе Ростокино.

