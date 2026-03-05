Индия потеряла связь со своим истребителем
Индийский истребитель Су-30МКИ перестал выходить на связь и не прибыл на аэродром назначения. Об этом сообщили ВВС Индии в соцсети X.
По данным военных, самолет вылетел из Джорхата (штат Ассам), а последний контакт с экипажем зафиксировали в 19:42 (17:12 мск). Причины исчезновения и сведения о состоянии пилотов пока не уточняются. ВВС начали поисково-спасательную операцию.
