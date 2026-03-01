Топ-менеджеру «Газпром нефти» грозит 15 лет тюрьмы

01 марта 2026, 21:06

Топ-менеджеру «Газпром нефти» Джалябову грозит 15 лет тюрьмы по делу о взятках

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

В Санкт-Петербурге задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова.