Топ-менеджеру «Газпром нефти» грозит 15 лет тюрьмы
В Санкт-Петербурге задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова.
Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, его подозревают в получении взяток на сумму свыше 29 млн рублей. По данным агентства, задержание провели сотрудники ОБЭП МВД Джалябов проходит по делу об особо крупном взяточничестве.
Следствие считает, что преступление имеет отношение к двум эпизодам 2020–2021 годов. По версии правоохранителей, топ-менеджер получил 28 млн рублей от руководителей подрядных организаций и на эти средства приобрел квартиру в Сочи в ЖК «Актер Гэлакси». Кроме того, ему вменяют получение взятки в виде катера стоимостью более 1,7 млн рублей.
В тот период Джалябов руководил филиалом «Газпром инвест Надым». Следователи полагают, что за вознаграждение он подписывал акты приемки фактически невыполненных работ по крупным стройконтрактам, обеспечивал оплату и помогал подрядчикам избегать штрафов и неустоек за срыв сроков. Как уточняет источник ТАСС, дальнейшие следственные действия пройдут в Москве, после чего будет решаться вопрос о мере пресечения. По указанной статье Джалябову грозит до 15 лет лишения свободы.
В разные годы Джалябов занимал руководящие посты в структурах «Газпрома» — в 2020–2021 годах возглавлял филиал «Газпром инвест Надым», с марта 2021 по август 2023 года был гендиректором «Газпром добыча Ноябрьск», в 2023–2024 годах работал главным инженером «Газпром нефти», а в апреле 2024 года стал зампредом правления компании.
