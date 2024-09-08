Сантехник устроил секс-оргию в подсобке одного из московских ЖК

Рэпера Алишера Моргенштерна, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента, могут объявить в розыск, соответствующий вопрос рассматривается следствием. Об этом сообщает столичный ГСУ СК РФ в своем телеграм-канале. Отмечается, что на данный момент собирается и закрепляется доказательственная база.

«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении ведомства.

*включен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ

Сегодня стало известно, что в отношении Моргенштерна* возбудили уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК: Уклонение от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Следствие полагает, что рэпер распространял различные материалы в одном из мессенджеров не указывая на то, что их распространяет иностранный агент.Против Моргенштерна* возбудили уголовное делоПевица Монеточка* отказалась от выступления в Казахстане из-за уголовного делаПевица Монеточка* стала фигурантом уголовного дела