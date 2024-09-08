Сантехник устроил секс-оргию в подсобке одного из московских ЖК

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В подсобке одного из московских ЖК сантехник устраивал секс-вечеринки, за что и был задержан стражами порядка, пишет SHOT. По данным журналистов, жители услышали странные звуки, которые доносились из техпомещения.
Позже полицейские увидели спящего от усталости сантехника и его полуголых подружек. Ловеласа отпустили, однако работу он потерял.
По заявлениям местных в чате дома, те же женщины уже стали соблазнять и других работников коммунальных служб.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье гендиректор строительной компании убил бывшую жену на почве того, что не смог смириться с разводом. Перед тем, как совершить злодеяние, мужчина долго преследовал экс-вторую половинку.
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По заявлениям местных в чате дома, те же женщины уже стали соблазнять и других работников коммунальных служб.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье гендиректор строительной компании убил бывшую жену на почве того, что не смог смириться с разводом. Перед тем, как совершить злодеяние, мужчина долго преследовал экс-вторую половинку.
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Никита Кротов