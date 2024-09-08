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Сантехник устроил секс-оргию в подсобке одного из московских ЖК

08 сентября 2024, 15:22
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В подсобке одного из московских ЖК сантехник устраивал секс-вечеринки, за что и был задержан стражами порядка, пишет SHOT. По данным журналистов, жители услышали странные звуки, которые доносились из техпомещения.
Позже полицейские увидели спящего от усталости сантехника и его полуголых подружек. Ловеласа отпустили, однако работу он потерял.

По заявлениям местных в чате дома, те же женщины уже стали соблазнять и других работников коммунальных служб.



Ранее сообщалось, что в Подмосковье гендиректор строительной компании убил бывшую жену на почве того, что не смог смириться с разводом. Перед тем, как совершить злодеяние, мужчина долго преследовал экс-вторую половинку.

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#россия
#москва
#криминал
#полиция
#новости
В Курской области FPV-дрон атаковал Росгвардию при строительстве фортификаций
08 сентября 2024, 14:36

Фото: istockphoto / NatureNow

В Курской области украинский FPV-дрон атаковал технику Росгвардии во время строительства фортификаций, однако бойцы успели укрыться. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Вскоре инженерные работы удалось завершить, указано в сообщении.
«Во время проведения инженерных работ FPV-дрон ВСУ атаковал технику Росгвардии. Военнослужащие ведомства успели укрыться, БПЛА не нанес существенных повреждений и упал на землю», — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что к месту происшествия прибыли саперы, которые обследовали, а после обезвредили рухнувший беспилотник.
«Задача по обустройству необходимых инженерных сооружений была выполнена», — заключили в Росгвардии.
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#вс рф
#дроны
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«Не смирился с разводом»: в Подмосковье гендиректор стройфирмы перерезал горло бывшей жене
SHOT: в Подмосковье гендиректор стройфирмы зарезал бывшую жену и сжег ее машину
08 сентября 2024, 14:06

Фото: iStock/tiero

В Подмосковье гендиректор стройфирмы ворвался домой к бывшей жене, перерезал ей горло, а после сжег ее машину. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. 47-летний бизнесмен не смог смириться с разводом и до убийства долгое время преследовал экс-супругу, указано в материале.
Издание отмечает, все произошло в деревне Афанасовке Наро-Фоминского района, когда бизнесмен ворвался домой к женщине, загнал ее в спальню и дважды ударил ее ножом в сонную артерию и грудь, а после — сжег автомобиль бывшей.

Сообщается, что полицию вызвали соседи, когда увидели пожар и лай алабая из дома. Сотрудникам удалось задержать нападавшего.

По данным канала, пара была в браке пять лет, а после развода в этом году мужчина начал преследовать бывшую жену, подглядывать за ней по камерам и сильно пить.

Также отмечается, что у погибшей остался пятилетний сын, который в момент трагедии находился в гостях у бабушки. Пенсионерка не решилась сразу рассказать внуку о случившемся, сказав, что мама уехала в долгое путешествие.

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Комбат ВСУ попытался изнасиловать военнослужащую и ударил ее по лицу
08 сентября 2024, 12:48

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинский командир хотел изнасиловать военнослужащую, передает Telegram-канал «Военкор Z Лисицын ZOV-TV». Уточняется, что, когда женщина отказала обнаглевшему ВСУшнику, он нанес ей несколько ударов по лицу. Избитая жертва сообщила на видеозаписи о насилии и домогательствах в военной части ВСУ А-49-53.
В результате нападения у женщины был поврежден глаз и рассечена бровь. Последнюю зашивали медики.

В СМИ не раз сообщалось, что украинское командование обращается со своими подчиненными, как просто с расходным материалом. Военнослужащие Украины жаловались на угрозы и давление со стороны командиров. Украинцы отмечали, что российские военные обращаются с ними гораздо лучше.

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#мир
#украина
#война
#новости
#всу
#изнасилование
#насилие
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Бывший Аллы Пугачевой композитор Челобанов задолжал налоговой полмиллиона рублей
Mash: композитор Сергей Челобанов задолжал налоговой полмиллиона рублей
08 сентября 2024, 12:45

Фото: istockphoto/hirun

Бывший возлюбленный Аллы Пугачевой из начала 90-х композитор Сергей Челобанов задолжал налоговой полмиллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что при этом музыкант собирается вернуться на сцену в феврале 2025 года, а перед публикой появится уже этой зимой.
По данным издания, общий долг Челобанова перед ФНС составляет 430 тысяч рублей, но, как сообщил его помощник Анатолий Борисов, композитор не в курсе об имеющейся задолженности.

Ранее другой бывший Пугачевой музыкальный продюсер Евгений Болдин рассказал в интервью каналу «На Рублевке — на Новой Риге — life», что россияне зря ополчились на беглую артистку за ее слова о «рабах и холопах». В материале «Радио 1» расскажем, что российские граждане думают по этому поводу.

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#россияне
#актриса
#долги
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Мэр Кличко: на автотранспортном предприятии в Киеве произошел взрыв
08 сентября 2024, 12:16

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

На территории автотранспортного предприятия в Голосеевском районе Киева произошел взрыв неизвестного происхождения, сообщил мэр города Кличко в своем телеграм-канале. По его словам, частично разрушено двухэтажное здание.
«В Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте», — написал Кличко.
Ранее пророссийское подполье сообщало, что в пригороде украинской Полтавы нанесли удар нанесли по военному складу с горюче-смазочными материалами у аэропорта. Он отметил, что в результате удара было видно большой взрыв.

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#удар
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Моргенштерна* могут объявить в розыск
СК РФ: следствие рассматривает вопрос объявления рэпера Моргенштерна* в розыск
08 сентября 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Vladimir Agapov

Рэпера Алишера Моргенштерна, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента, могут объявить в розыск, соответствующий вопрос рассматривается следствием. Об этом сообщает столичный ГСУ СК РФ в своем телеграм-канале. Отмечается, что на данный момент собирается и закрепляется доказательственная база.
«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении ведомства.
Сегодня стало известно, что в отношении Моргенштерна* возбудили уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК: Уклонение от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Следствие полагает, что рэпер распространял различные материалы в одном из мессенджеров не указывая на то, что их распространяет иностранный агент.

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#рф
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Экс-военному Бородину дали 3,5 года колонии по делу о хищении земель Минобороны
08 сентября 2024, 09:47

Фото: iStock/Michał Chodyra

Военный суд приговорил к 3,5 годам колонии бывшего военнослужащего Сергея Бородина — одного из 10 фигурантов дела о хищении земель Минобороны РФ общей стоимостью более 940 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС. Отмечается, что Бородина признали виновным в мошенничестве.
«Суд первой инстанции приговорил его к колонии общего режима на срок 3 года 5 месяцев со штрафом в 350 тыс. рублей. Бородин признан виновным в мошенничестве. Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда определила: приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — указано в документе.
По информации агентства, Бородин полностью признал свою вину и выплатил причиненный ущерб, а его дело выделили в отдельное производство.

В материалах дела отмечается, что Бородин с января 2008 по ноябрь 2021 вместе с другими участниками обманом приобрел земельные участки незаконно сформированные из земель обороны и безопасности.

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#ущерб
#вс рф
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Экс-замминистра обороны Попов остается собственником арестованного имущества
08 сентября 2024, 09:24

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны Павел Попов пока все еще остается собственником арестованного имущества. Об этом сообщил его адвокат Игорь Дюкин в беседе с ТАСС. По его словам, дальнейшая судьба имущества станет известна после приговора суда.
«Обеспечительный арест, наложенный на имущество Попова, касается лишь операций с этим имуществом. Например, пока действует арест, его нельзя продать или подарить. Однако это имущество все равно находится в праве собственности моего подзащитного, он им владеет и имеет право пользоваться», — пояснил адвокат.
Ранее сообщалось, что Суд наложил арест на все имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, включая загородный дом и подсобные строения, а также иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие его заму — замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову.

Иван Попов был задержан 21 мая. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие считает его причастным к хищению металлоконструкций на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

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#суд
#арест
#мотоцикл
#имущество
#дом
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#мошенничество
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#вс рф
#минобороны
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Топ-менеджер «Росатома» Сахаров подтвердил получения денег, но не признал вину
08 сентября 2024, 08:29

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Топ-менеджер государственной корпорации «Росатом» Геннадий Сахаров подтвердил факт получения денег от бизнесмена, объяснив их платой за консультирование, но не признал свою вину во взяточничестве. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости. Отмечается, что ему предъявили обвинение в окончательной редакции.
«Предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признал. В ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора (компании), показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК «Росатом» организациями», — указано в материалах дела.
В марте 2024 года сообщалось, что столичный Басманный суд арестовал топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова за крупную взятку, ему грозит до 15 лет колонии. Он явлется директором по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом».

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