«Цементовоз-убийца»: Под Ташкентом страшная авария забрала семь жизней

07 сентября 2025, 19:02

Под Ташкентом массовое ДТП с цементовозом унесло жизни семи человек

Фото: Istock/conejota

В результате ДТП с участием цементовоза на трассе под Ташкентом погибли семь человек, ещё пять пострадали. По информации МВД Узбекистана, авария произошла днём 7 сентября на 93-м километре международной трассы А-373 «Ташкент-Ош» в городе Ангрен.