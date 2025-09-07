«Цементовоз-убийца»: Под Ташкентом страшная авария забрала семь жизней
В результате ДТП с участием цементовоза на трассе под Ташкентом погибли семь человек, ещё пять пострадали. По информации МВД Узбекистана, авария произошла днём 7 сентября на 93-м километре международной трассы А-373 «Ташкент-Ош» в городе Ангрен.
Водитель цементовоза Shacman потерял управление. Грузовик перевернулся и на железнодорожном переезде столкнулся с двумя грузовыми и пятью легковыми автомобилями. После столкновения вспыхнул пожар, но его быстро потушили.
Семь человек погибли на месте происшествия. Пять человек с травмами медики доставили в больницу. Ещё четверым пострадавшим помощь оказали непосредственно на месте. Сообщается, что среди машин, попавших в аварию, был и бензовоз.
Для расследования обстоятельств происшествия власти создали правительственную комиссию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух или более лиц.
