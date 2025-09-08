Пособники мошенников обокрали 86-летнюю блокадницу из Сестрорецка
В Санкт-Петербурге полицейские задержали 21-летнего местного жителя. Он вместе с матерью помогал мошенникам обманывать пенсионеров. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Молодой человек забирал у потерпевших деньги и переводил их на электронные кошельки аферистов. За свои услуги курьер получал пять тысяч рублей и около 0,02% от суммы, которую похищали у жертвы.
Пара причастна как минимум к шести случаям обмана пожилых людей. Отмечается, что потерпевшие проживали в разных районах города и области. Злоумышленники похитили у пенсионеров в общей сложности 2,8 миллиона рублей.
Одной из пострадавших стала 86-летняя жительница Сестрорецка, которая пережила блокаду Ленинграда. Суд арестовал подозреваемого. Правоохранители проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.
