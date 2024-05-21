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Торговый центр горит на северо-востоке Москвы — видео

Baza: Пожар произошел в ТЦ «Гран Плюс» в Москве
21 мая 2024, 09:32
Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Москве загорелось здание торгового центра «Гран Плюс» в районе Бибирево. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, в здании ТЦ загорелись товары в магазине «Смешные цены». Причины произошедшего выясняются.




На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Площадь возгорания в настоящее время около 30 квадратных метров.



Жертв удалось избежать. Посетители и работники ТЦ эвакуировались самостоятельно.

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#происшествия
#москва
Мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Петербурге
21 мая 2024, 10:14

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю школьницу. Он задержан. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, 19-летний парень приехал из Узбекистана, однако на миграционный учёт не встал. Проживает он в доме № 4 по проспекту Славы во Фрунзенском районе Петербурга.

Против него возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям. Подозреваемого задержали, допросили и поместили в изолятор. Тем временем полиция выясняется все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрикой в дагестанском Хасавюрте.

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#сво
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В российском городе полиция накрыла крупный бордель с мужчинами-проститутками
SHOT: В Москве полиция накрыла бордель с мужчинами-проститутками
21 мая 2024, 10:13

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полицейские накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что публичный дом находился в сауне «Казанова» в Малом Каретном переулке. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку борделя в ночь на воскресенье, 19 мая.

Отмечается, что полиция обнаружила восемь мужчин-проституток, возраст которых составлял от 20 до 42 лет. Все мужчины признались, что оказывают интим-услуги клиенткам за деньги. По информации источника, они были задержаны и доставлены на допрос в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейские обнаружили бордель в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мужчины
#секс
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Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»
Под Калугой толпа ворвалась в дом бойца СВО, их возглавлял местный депутат
21 мая 2024, 09:58

Фото: iStock/globalmoments

В Калужской области толпа мужчин ворвалась в дом участника спецоперации. Их возглавлял местный депутат. Об этом информирует Telegram-канал «Русская община ZOV».
Уточняется, что поводом для этого стала ссора на дороге. После того как автомобиль бойца СВО подрезал пьяный односельчанин, между ними образовался конфликт.

В процессе ссоры нетрезвый мужчина пригрозил военному своими связями и пообещал прийти к нему вместе с подмогой. Вечером того же дня к дому солдата подъехали сразу несколько автомобилей.

По словам пострадавшего участника специальной военной операции, в числе ворвавшихся в его дом мужчин был и депутат. Мужчины вытащили бойца на улицу и избили его с криками «свошный ушлепок». Он получил переломы костей лица.

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#мужчины
#депутат
#сво
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Дрон ВСУ рухнул на автомобиль в российском регионе, погибла женщина
Гладков заявил о гибели мирной жительницы при атаке дрона в Белгородской области
21 мая 2024, 08:51

Фото: iStock/trikolor

ВСУ атаковали дроном автомобиль с мирными гражданами. В результате происшествия погибла женщина. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ использовали для атаки беспилотник-камикадзе. Удар был нанесен по движущемуся автомобилю, в котором находился водитель и три пассажира. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Гладков уточнил, что остальные члены семьи погибшей получили травмы. В настоящее время они доставлены в больницу.

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Знаменитого детского писателя арестовали за домогательства к девочке
В Австралии детского писателя арестовали за домогательства к 13-летней девочке
21 мая 2024, 06:50

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Австралии арестовали знаменитого детского писателя по обвинению в сексуальных домогательствах к 13-летней школьнице. Об этом пишет News.com.au.
41-летний Оливер Пхоммаван из города Сидней, штат Новый Южный Уэльс арестован по результатам расследования его деятельности в сети.

«В ходе следствия выяснилось, что мужчина предположительно отправил 13-летней девочке непристойные фото», — сказано в заявлении правоохранительных органах штата.
Полицейские считают, что мужчина пользовался положением известного автора детских книг, чтобы втереться в доверие к подростку.

Силовики приехали к дому Пхоммавана в пятницу, 17 мая. Мужчину задержали, когда он садился в авто. Правоохранители обыскали дом писателя и изъяли ряд электронных устройств. Мужчине было отказано в выходе под залог. Расследование продолжается.

Пхоммаван несколько лет проработал учителем начальных классов, а позже занялся карьерой комика и детского писателя. С 2012 года он выпустил 14 книг, популярных среди детей. Австралийца часто приглашали с выступлениями на книжные фестивали. Помимо этого, он стал официальным лицом государственного литературного конкурса, который нацелен на популяризацию чтения среди детей.

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Пьяный мигрант из Афганистана изрезал студентку в Москве: видео, подробности нападения
Детали нападения пьяного афганца с ножом на незнакомую студентку в Москве
21 мая 2024, 04:21

Фото: istock / zoka74

20 мая 48-летний мигрант из Афганистана напал на 22-летнюю студентку в московском районе Гольяново на улице Уральская. Мигрант подошёл к девушке со спины и ударил её ножом в шею, после чего попытался скрыться.
В материале «Радио 1» расскажем всё, что известно о преступлении на данный момент.

Мигрант из Афганистана

Мигрант напал на девушку средь бела дня на остановке общественного транспорта, а затем попытался сбежать. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что преступник направился в сторону Уральской улицы, где его задержали по горячим следам.

Как рассказали очевидцы, мужчина сделал вид, что приобнял девушку за шею, а на самом деле нанес ей ножевое ранение в горло.

«Женщина, стоявшая рядом, подхватила падающую девушку. Я вызвала скорую помощь. Пока ехали медики, очевидица, которая оказалась медиком по профессии, зажимала пострадавшей рану на шее и все время с ней разговаривала, не давала ей отключиться», — рассказала свидетельница ЧП в беседе с «КП».
Другая очевидица рассказала «Российской газете», что проходила рядом с местом происшествия уже после нападения.
«Девушка лежала на асфальте в окружении полиции, а злоумышленник сидел на бордюре уже в наручниках. Близко к пострадавшей я не подходила. Там вокруг нее была небольшая толпа, я видела только, что лежит на земле. Напавший был неадекватен, мне показалось, что он был или сильно пьян, или под наркотиком — голова сильно опущена вниз и видно было по губам, как что-то бормотал», — сказала она.
Мигрант действительно был пьян, при нём обнаружили складной нож.

Стоит отметить, у подозреваемого имеется разрешение на временное проживание в России.

Мотив нападения и состояние пострадавшей

Мотивы покушения неизвестны. Девушка заявила, что не знакома с нападавшим. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее многочисленные порезы. В настоящее время медики борются за ее жизнь.

По данным «Российской газеты», пострадавшая учится в Московском социально-педагогическом институте и подрабатывает логопедом.

Момент нападение попал на камеры видеонаблюдения. Также очевидцы публиковали снимки, на которых заметны следы крови у автобусной остановки на Щелковском шоссе. Сейчас место преступления огорожено сигнальной лентой — там работают криминалисты.



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Стало известно, что сделают со студентом МГУ, отчисленным за сбор денег для ВСУ
Отчисленного студента МГУ Гулько, собиравшего деньги на ВСУ, вышлют из РФ
21 мая 2024, 04:11

Фото: istock / ABGlavin

Украинского студента Сергея Гулько, которого отчислили за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для украинской армии, вышлют из России. По данным РИА Новости, молодой человек уже находится в центре временного содержания.
«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — сообщили информагентству в пресс-службе Троицкого суда Москвы.
По закону, у юноши еще есть возможность обжаловать это решение.

Сергею Гулько 24 года. Он уроженец Одессы и гражданин Украины. Несколько лет назад он приехал в Москву и поступил на факультете фундаментальной медицины МГУ. В апреле Николинский суд Москвы арестовал Гулько на 12 суток, ему вменили публичную демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Административный протокол составили после публикации во «ВКонтакте» записи с лозунгом в поддержку Украины. Перед этим молодого человека задерживали в начале месяца, ему назначили 10 суток ареста по статье о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.

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Судимость американского инвестора Майкла Калви истекла, сообщил адвокат
Адвокат Гриднев: испытательный срок Калви истек, судимость погашена
20 мая 2024, 22:58

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Испытательный срок, который был назначен российским судом американскому инвестору Майклу Калви, истек, судимость погашена. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Гриднев изданию РИА Новости
«Судимость считается погашенной, поскольку испытательный срок истек в апреле», — заявил он.
Напомним, мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил американца Майкла Калви к 5,5 года лишения свободы условно по делу о растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 миллиарда рублей.

Через год Московский городской суд смягчил наказание — до 4,5 с испытательным сроком в течение четырех лет.

Сам бизнесмен заявил, что не планирует возвращаться в РФ и вести здесь какую-либо деятельность.

Ранее сообщалось, что замминистра науки и просвещения Кабардино-Балкарии обвиняется в хищении 49 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Самолет с 179 пассажирами на борту загорелся в небе Индии
DM: самолет Air India совершил вынужденную посадку из-за пожара
20 мая 2024, 22:17

Фото: iStock/Elijah-Lovkoff

Самолет авиакомпании Air India совершил вынужденную посадку из-за пожара в двигателе, пишет Daily Mail (DM).
Как сообщает издание, все случилось 18 мая. Двигатель воздушного судна загорелся в небе через несколько минут после вылета. Экипаж объявил ЧС и решил вернуться в аэропорт. После приземления людей эвакуировали, пожар был оперативно потушен.

В заявлении авиакомпании сообщается, что для выявления причины возгорания необходимо провести тщательное расследование. О результатах будет сообщено дополнительно.

Ранее самолет авиакомпании Garuda Indonesia с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за пожара.

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