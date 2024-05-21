Торговый центр горит на северо-востоке Москвы — видео

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В Москве загорелось здание торгового центра «Гран Плюс» в районе Бибирево. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, в здании ТЦ загорелись товары в магазине «Смешные цены». Причины произошедшего выясняются.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Площадь возгорания в настоящее время около 30 квадратных метров.
Жертв удалось избежать. Посетители и работники ТЦ эвакуировались самостоятельно.
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На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Площадь возгорания в настоящее время около 30 квадратных метров.
Жертв удалось избежать. Посетители и работники ТЦ эвакуировались самостоятельно.
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Анастасия Хохлова