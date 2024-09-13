Товарный поезд протаранил грузовик с артиллерийской установкой

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Товарный поезд столкнулся с грузовиком, перевозящим самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что 18-колёсный грузовик застрял на железнодорожном переезде в городе Гуз-Крик. В результате столкновения с прибывающим поездом никто не пострадал. Однако получили повреждения конструкции переезда.
По словам очевидцев, водитель грузовика выбежал из кабины. Он отказался от медицинской помощи.
Предполагается, что в полуприцепе грузовика находилась самоходная артиллерийская установка.
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По словам очевидцев, водитель грузовика выбежал из кабины. Он отказался от медицинской помощи.
Предполагается, что в полуприцепе грузовика находилась самоходная артиллерийская установка.
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Анастасия Чинкова