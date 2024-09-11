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СК возбудил дело после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области

11 сентября 2024, 09:59
Фото: istock/blinow61

Фото: istock/blinow61

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Белгородской области. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области, на перегоне Волоконовка – Новый Оскол, произошел сход с рельсов грузового поезда вследствие вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

«Западным МСУТ СК России по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)», — отмечается в сообщении.



Следователями проводится осмотр места происшествия, а также устанавливаются причины, условия и обстоятельства произошедшего.

Последний аналогичный случай в регионе произошел в мае 2023 года, когда в Брянской области из-за подрыва взрывного устройства с рельсов сошел грузовой поезд. Тогда также обошлось без пострадавших.

Ранее глава Перми Эдуард Соснин сообщил в своем Telegram-канале, что в жилом доме произошло обрушение подвала и первого этажа на площади примерно 36 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Бывший глава МЧС Крыма Садаклиев арестован по обвинению в превышении полномочий
11 сентября 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Rawf8

По обвинению в превышении служебных полномочий арестован экс-глава МЧС по Республике Крым Сергей Садаклиев, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
«Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя по обвинению в превышении полномочий», — прокомментировали там.
Садаклиев с февраля 2021 года занимал пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым. В августе глава региона Сергей Аксенов информировал, что Садаклиев покинул должность по собственному желанию. Никаких дополнительных подробностей о деле Садаклиева пока не приводится.

Ранее сообщалось, что Следком открыл дело после схода вагонов грузового состава под Белгородом.

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#арест
#новости
#криминал
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Жителям Каширы выплатят компенсации за ущерб имуществу из-за падения беспилотника
11 сентября 2024, 10:23

Фото: пресс-служба г. о. Кашира

Жителям Каширы, имуществу которых был причинён ущерб в результате падения БПЛА, выплатят компенсации. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов. Безопасность стала одной из главных тем очередного расширенного оперативного совещания администрации муниципалитета.
«В связи с падением беспилотника решаем вопрос с выплатой компенсаций. Сейчас разрабатываем соответствующий документ. В дошкольном отделении, остекление которого пострадало от обломков дрона, ведутся восстановительные работы. Дети на время распределены по другим учреждениям. Все наши службы округа готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ситуаций, связанных с БПЛА», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.
Во вторник глава муниципалитета сообщал, что ночью обломки сбитого беспилотника упали на улицах Горького и Луговой в Кашире-1. Повреждения получили остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора. Никто не пострадал.

Как информировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, всего ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском БПЛА повредили два многоквартирных дома. Погибла женщина, восемь человек пострадали.
Аэропорт Жуковский
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#михаил шувалов
#кашира
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#бпла
#подмосковье
#московская область
#компенсации
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Энергодар и ближайшие сёла остались без света из-за обрыва ЛЭП
11 сентября 2024, 10:03

Фото: istockphoto/TebNad

Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, и ближайшие населённые пункты региона оказались обесточены. Причина заключается в обрыве высоковольтной линии электропередачи.
Обрыв произошёл в ночь на 11 августа за пределами Энергодара, сообщили представители администрации города-спутника Запорожской АЭС в своём телеграм-канале. Сотрудники аварийно-ремонтных бригад ГУП «Таврия-Энерго» уже прибыли на место и приступили к ликвидации аварии. Электроснабжение Энергодара и других населённых пунктов будет восстановлено в полном объёме в ближайшее время.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС сообщила, что электроснабжение станции не нарушено, все системы функционируют в штатном режиме. В любом случае, на ЗАЭС есть резервные источники питания, но задействовать их пока не потребовалось.

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#лэп
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Под Клином поджигатели устроили торфяной пожар
11 сентября 2024, 09:47

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Торфяной пожар произошёл на территории Домашевского участкового лесничества в четырёх километрах от посёлка Копылово городского округа Клин, огонь потушили лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Огонь заметили местные жители и сообщили об этом по номеру единой службы экстренных вызовов 112. На тушение отправили семь человек из лесопожарных формирований и три единицы спецтехники. Площадь возгорания составила 0,02 гектара, тушение заняло чуть менее десяти часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл по вине человека. Подозреваемых в поджоге удалось установить, сейчас ведётся следствие.

В областном Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, в Подмосковье предусмотрены крупные штрафы. Для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#лесные пожары
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#комлесхоз мо
#поджог
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В Перми обрушились подвал и первый этаж жилого дома
11 сентября 2024, 09:30

Фото: istock/Dmitriy Prokofev

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил в своем Telegram-канале о том, что в жилом доме произошло обрушение подвала и первого этажа на площади примерно 36 квадратных метров.
Инцидент произошёл на улице Клары Цеткин, дом 13. Мэр города отметил, что на месте был развёрнут оперативный штаб, в здании работают спасатели.

По его словам, для жителей дома был развёрнут пункт приёма по вопросам размещения эвакуированного населения, а также работает горячая линия. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Держу ситуацию на контроле. Дополнительную информацию сообщу позже», — написал он.

Ранее сообщалось, что в немецком Дрездене значительный участок моста через Эльбу рухнул в воду. На обрушившейся части сооружения находились трамвайные пути и пешеходная зона.

До этого в жилом доме Нижнего Тагила прогремел взрыв, обрушилось два подъезда. В результате ЧП порядка 15 квартир оказались разрушены. Из дома эвакуировали 70 человек.

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#взрыв
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#инцидент
#дома
#мэр
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В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет
11 сентября 2024, 09:11

Фото: istock/artolympic

В ночь на 11 сентября в Ноябрьске два подростка, 13 и 14 лет, пробрались на территорию вертолетной площадки аэропорта, где облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли его. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По данным канала, после того как подростки облили вертолет горючей жидкостью, они решили покурить и бросили сигарету в вертолет, но огонь не вспыхнул. Тогда ребята решили закурить еще раз и воткнуть сигарету в жидкость. В этот момент произошел взрыв.

В результате инцидента оба парня получили серьезные ожоги лица. Отбежав от места происшествия, они вызвали скорую помощь, медики доставили их в больницу. Вертолет сгорел почти полностью, осталась лишь хвостовая часть.

Во время допроса правоохранительными органами подростки признались, что им пообещали 5 миллионов рублей за «работу». Кроме того, они сообщили, что несколько дней назад подожгли вышку сотовой связи и за это получили 30 000 рублей. Сейчас полиция проводит расследование инцидента и выясняет все обстоятельства дела.

Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
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#вертолёт
#ожоги
#медики
#происшествия
#расследование
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В Подмосковье задержали братьев-вымогателей
11 сентября 2024, 09:10

Фото: iStock/YakobchukOlena

Двух братьев 33-х и 34-х лет задержали полицейские в Орехово-Зуеве по подозрению в вымогательстве крупной суммы у знакомого, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что мужчины выяснили, когда их знакомый возвращается с работы, встретили его во дворе его дома и потребовали вернуть 500 тысяч рублей, которые тот якобы занимал у одного из них на ремонт квартиры. Когда потерпевший сказал, что у него нет таких денег, братья избили его и пригрозили расправиться, его он не отдаст долг в ближайшее время. Потерпевший обратился в полицию», — говорится в сообщении.
Нападавших задержали при поддержке сотрудников Росгвардии. Против братьев завели уголовное дело за вымогательство в крупном размере и на время разбирательства оставили под стражей.

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#орехово-зуево
#криминал
#вымогательство
#полиция
#мвд московской области
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Bild: В Дрездене обрушился участок моста с тротуаром и трамвайными путями
11 сентября 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Margaret LN Brooks

В немецком Дрездене значительный участок моста через Эльбу рухнул в воду. На обрушившейся части сооружения находились трамвайные пути и пешеходная зона.
Инцидент с мостом произошёл в ночь на 11 сентября, сообщает немецкая газета Bild. В публикации уточняется, что в Эльбу обвалилась часть мостового пролёта длиной около ста метров. В результате обрушения конструкции повреждения получили две трубы централизованного теплоснабжения. Из-за этого по всему городу наблюдаются перебои с подачей тепла.

В местном ситуационном центре сообщили, что причина обрушения участка моста пока остаётся неизвестной. Назначена специальная техническая комиссия, которая изучит все обстоятельства происшествия и даст своё заключение.

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#германия
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Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления
11 сентября 2024, 07:53

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

Согласно судебным документам, фигуранты дела о гибели восьми участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве, Александр Ким и Никита Дубас, пытались скрыть улики, связанные с преступлением. Об этом информирует РИА Новости.
По данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию для группы из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Начался сильный ливень, коллектор затопило. Все восемь участников, включая экскурсовода, погибли.

Киму и Дубасу предъявлено обвинение за оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору. Гражданин Казахстана, глава IT-компании «Спутник» Александр Ким, и руководитель туристической фирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года, но свою вину они не признали.

Из документов, которые находятся в распоряжении агентства, следует, что основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились и не отпали.

«После совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — указано в материалах.

Сообщается, что защита доводы следствия отрицает и отмечает, что один из фигурантов явился к следователю в Москве, чтобы разобраться в произошедшем.

Помимо этого, по мнению защиты, Ким создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам фигурант дела в суде заявил, что его компания — участник «Сколково», не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.

Еще один фигурант дела, директор компании «Авангард» Александр Лазовский, по информации СК России, уехал в ОАЭ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее сообщалось, что в трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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