СК возбудил дело после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области

Фото: istock/blinow61
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Белгородской области. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области, на перегоне Волоконовка – Новый Оскол, произошел сход с рельсов грузового поезда вследствие вмешательства в работу железнодорожного транспорта.
Следователями проводится осмотр места происшествия, а также устанавливаются причины, условия и обстоятельства произошедшего.
Последний аналогичный случай в регионе произошел в мае 2023 года, когда в Брянской области из-за подрыва взрывного устройства с рельсов сошел грузовой поезд. Тогда также обошлось без пострадавших.
Ранее глава Перми Эдуард Соснин сообщил в своем Telegram-канале, что в жилом доме произошло обрушение подвала и первого этажа на площади примерно 36 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет
Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления
В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд
«Западным МСУТ СК России по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)», — отмечается в сообщении.
Следователями проводится осмотр места происшествия, а также устанавливаются причины, условия и обстоятельства произошедшего.
Последний аналогичный случай в регионе произошел в мае 2023 года, когда в Брянской области из-за подрыва взрывного устройства с рельсов сошел грузовой поезд. Тогда также обошлось без пострадавших.
Ранее глава Перми Эдуард Соснин сообщил в своем Telegram-канале, что в жилом доме произошло обрушение подвала и первого этажа на площади примерно 36 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет
Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления
В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд
Дарья Осипова