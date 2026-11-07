«Товарняк» с зерном столкнулся с двумя локомотивами
В Румынии на железнодорожной станции Викшани грузовой поезд с зерном самопроизвольно начал движение и столкнулся с двумя локомотивами. Об этом сообщила пресс-служба национального железнодорожного оператора CFR.
По данным ведомства, инцидент произошел с составом из 11 вагонов с зерном, принадлежащим компании Global Grain Logistic. Поезд начал неконтролируемое движение в направлении станции Дорнешти, где врезался в два локомотива другого оператора грузовых перевозок.
В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, один из них перевернулся. Пострадавших нет, движение пассажирских поездов не нарушилось.
Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить компетентным органам. Ведется расследование.
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