СМИ опубликовали видео с места, где поезд сошел с рельсов из-за медведя

31 октября 2026, 11:43

Японские СМИ показали кадры с места, где поезд сошел с рельсов из-за медведя

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Специалисты работают на месте схода поезда с рельсов, причиной которого стал сбитый медведь. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные изданием Hokkaido-Np.