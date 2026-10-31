СМИ опубликовали видео с места, где поезд сошел с рельсов из-за медведя
Специалисты работают на месте схода поезда с рельсов, причиной которого стал сбитый медведь. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные изданием Hokkaido-Np.
Судя по фотографиям, все случилось в лесистой местности. Пострадавшее животное накрыли пакетом. Как уточняют местные издания, в момент происшествия в составе находились 32 пассажира и два работника — никто из них не пострадал.
Сама авария произошла около 23:00 накануне. Проверка безопасности пути затянулась до утра. В настоящее время проводится расследование, которое поможет выяснить обстоятельства произошедшего.
Об инциденте стало известно утром. Состав следовал в направлении города Вакканай на Хоккайдо, когда на пути появился медведь. В результате первый вагон сошел с рельсов. Из-за проверки безопасности все пассажиры провели в поезде ночь, утром их развезли на такси по ближайшим станциям.
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