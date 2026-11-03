Между Казанью и Москвой будет ходить новый пассажирский поезд
С 28 ноября между Казанью и Москвой начнет курсировать новый пассажирский поезд №99/100. Состав будет отправляться через день. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
По данным ведомства, из Казани поезд будет отправляться в 23:35 и прибывать на Ярославский вокзал Москвы на следующие сутки в 16:00, пишет «Татар-информ». В обратном направлении из Москвы он также будет ходить через день — отправление в 21:05, прибытие в Казань на следующие сутки в 14:20. В пути предусмотрены остановки, в том числе на станциях Нижний Новгород-Стригино и Владимир.
В состав поезда войдут плацкартные и купейные вагоны, оснащенные биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. В одном из вагонов предусмотрено место для маломобильного пассажира и его сопровождающего. Как подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, составы, курсирующие между столицей Татарстана и Москвой, являются одними из самых популярных на сети «РЖД».
Ранее Казань вошла в тройку региональных столиц по балансу работы и личной жизни. Медианная зарплата после уплаты налогов и вычета расходов на аренду жилья в городе соответствует 3,8 регионального прожиточного минимума.
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