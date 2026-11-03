Между Казанью и Москвой будет ходить новый пассажирский поезд

03 ноября 2026, 18:24

Новый поезд между Казанью и Москвой начнет ходить с 28 ноября

Фото: istockphoto/Serjio74

С 28 ноября между Казанью и Москвой начнет курсировать новый пассажирский поезд №99/100. Состав будет отправляться через день. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.