Трагедия на станции в Подмосковье: подросток погиб после возгорания на электричке
В Подмосковье на станции «Отдых» произошла трагедия: подросток, находившийся на крыше электрички МЦД-3, погиб от удара током. Несовершеннолетний зацепер загорелся во время движения электропоезда. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительной информации, подросток забрался на крышу состава, следовавшего по маршруту Виноградово — Москва-Казанская. Очевидцы сняли момент возгорания на видео. Из-за происшествия электричка остановилась на станции.
На место прибыли экстренные службы. Однако спасти подростка не удалось — он погиб от поражения электрическим током.
После случившегося транспортная прокуратура организовала проверку. Специалистам предстоит оценить, насколько соблюдались требования безопасности на железной дороге.
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