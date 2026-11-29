29 ноября 2026, 20:51

Подросток-зацепер погиб от удара током на крыше электрички МЦД-3 в Подмосковье

Фото: Istock / Karen Vardanian

В Подмосковье на станции «Отдых» произошла трагедия: подросток, находившийся на крыше электрички МЦД-3, погиб от удара током. Несовершеннолетний зацепер загорелся во время движения электропоезда. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.