Тела трех пожилых мужчин нашли после застолья в гараже
В Казани трех пожилых местных жителей без признаков жизни обнаружили в гараже. Об этом информирует «Татар-информ».
Трагедия случилась накануне вечером в гараже на улице Товарищеской. В помещении нашли тела трех мужчин в возрасте от 60 до 67 лет.
Предположительно, они употребляли алкогольные напитки и для обогрева использовали электрическую теплопушку. Вероятно, причиной их гибели стало отравление угарным газом. Детали и причины происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском у мужчины в руках взорвался сварочный аппарат, когда он работал в гараже. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: