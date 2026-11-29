В Китае олень сломал руку российской туристке
В Китае олень сломал руку российской туристке. Об этом пишет SHOT.
38-летняя Яна из Владикавказа провела почти месяц в Китае, а последние семь дней наслаждалась отдыхом в Яншо. Здесь, в отеле, можно встретить оленей, свободно разгуливающих по территории.
По словам путешественницы, эти животные становятся очень агрессивными, когда видят еду. Однажды, когда туристка решила покормить оленей, один из них прыгнул на неё. В результате падения женщина сломала руку.
Травма оказалась серьёзной — перелом со смещением. Яне пришлось обратиться в местную больницу, где ей вправили кости. Инцидент произошёл в конце путешествия, которое обошлось в ₽300 тысяч. Это событие не сильно нарушило планы россиянки. Уточняется, что гипс туристке придётся носить до середины декабря.
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