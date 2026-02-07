Достижения.рф

Трагедия на ярмарке в Индии: сломались крутящиеся качели с людьми, есть погибший

Аттракцион рухнул в индийском парке — один погибший и 13 пострадавших
Фото: Istock / skynesher

В штате Харьяна в Индии произошёл серьёзный инцидент на ярмарке: один человек погиб и ещё 13 получили травмы после того, как рухнул аттракцион с людьми. По данным местных СМИ, погибший был полицейским. Об этом сообщает SHOT.



На кадрах с места происшествия видно, что у огромных крутящихся качелей сломалось боковое крепление, когда сиденья находились на самой высокой точке. Люди упали вниз на большой скорости, что и привело к многочисленным травмам.

Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Местные власти начали проверку безопасности аттракционов на ярмарке, чтобы выяснить причины аварии и предотвратить подобные случаи в будущем.

Софья Метелева

