Трагедия на ярмарке в Индии: сломались крутящиеся качели с людьми, есть погибший
В штате Харьяна в Индии произошёл серьёзный инцидент на ярмарке: один человек погиб и ещё 13 получили травмы после того, как рухнул аттракцион с людьми. По данным местных СМИ, погибший был полицейским. Об этом сообщает SHOT.
На кадрах с места происшествия видно, что у огромных крутящихся качелей сломалось боковое крепление, когда сиденья находились на самой высокой точке. Люди упали вниз на большой скорости, что и привело к многочисленным травмам.
Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Местные власти начали проверку безопасности аттракционов на ярмарке, чтобы выяснить причины аварии и предотвратить подобные случаи в будущем.
