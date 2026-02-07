Трагедия на ярмарке в Индии: сломались крутящиеся качели с людьми, есть погибший

07 февраля 2026, 20:24

Аттракцион рухнул в индийском парке — один погибший и 13 пострадавших

Фото: Istock / skynesher

В штате Харьяна в Индии произошёл серьёзный инцидент на ярмарке: один человек погиб и ещё 13 получили травмы после того, как рухнул аттракцион с людьми. По данным местных СМИ, погибший был полицейским. Об этом сообщает SHOT.