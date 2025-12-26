Трагедия произошла на традиционном рождественском заплыве

26 декабря 2025, 22:42

People: в Британии двое мужчин пропали при рождественском заплыве в Девоне

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Традиционный рождественский заплыв в Великобритании закончился ЧП в графстве Девон. Об этом сообщает People.