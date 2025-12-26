Трагедия произошла на традиционном рождественском заплыве
Традиционный рождественский заплыв в Великобритании закончился ЧП в графстве Девон. Об этом сообщает People.
25 декабря на пляж города Бадли-Салтертон прибыли экстренные службы и полиция. Во время массового купания сразу несколько участников начали тонуть.
Спасатели смогли вытащить на берег часть людей, некоторым потребовалась госпитализация. Позже стало известно, что двое мужчин — 40 и 60 лет — пропали в воде.
К утру 26 декабря их местонахождение так и не установили. Поисковые работы продолжают полицейские и береговая охрана. Как отмечает Birmingham Mail, очевидец и опытный пловец, отказавшийся заходить в воду, рассказал о неблагоприятной обстановке.
В тот день дул сильный ветер, а высота волн, по его словам, доходила до трёх метров. Власти заранее предупреждали о плохой погоде и советовали не купаться.
Рождественские заплывы — популярная праздничная традиция в Великобритании, Ирландии и ряде других европейских стран. Участники, нередко в костюмах Санта-Клаусов, гномов или оленей, собираются на берегу и затем заходят в ледяную воду.
