В Башкирии три человека погибли при возгорании газовоздушной смеси

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Три человека погибли в результате возгорания газовоздушной смеси на одном из предприятий в Башкирии. Об этом управление Следственного комитета России по региону написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 5 августа на одной из предприятий в Стерлитамаке во время демонтажа старого трубопровода произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате трое сотрудников получили сильные термические ожоги, от которых скончались на месте.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.
На место происшествия направились руководитель и следователи главка СК по региону, сотрудники МЧС и МВД, а также представители иных экстренных служб.
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СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.
На место происшествия направились руководитель и следователи главка СК по региону, сотрудники МЧС и МВД, а также представители иных экстренных служб.
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Анастасия Чинкова