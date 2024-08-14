Женщина укусила насильника за кончик пениса и остановила изнасилование

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
В Соединенных Штатах Америки мужчина пытался изнасиловать женщину, которая спала на скамейке. Об этом пишет Margate Talk.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Маргейт, штат Флорида. Девон Апплуайт подошел к женщине, которая спала на автобусной остановке и попытался совершить над ней действия сексуального характера.
Потерпевшая проснулась от ударов по лицу и увидела перед собой мужчину, который стоял со спущенными штанами. Девон Апплуайт схватил жертву и попытался прижать ее лицо к своему паху, но женщина не растерялась, вместо того чтобы подчиниться и совершить акт орального секса, она укусила его за кончик пениса.
Ранее сообщалось, что жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.
До этого в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Потерпевшая проснулась от ударов по лицу и увидела перед собой мужчину, который стоял со спущенными штанами. Девон Апплуайт схватил жертву и попытался прижать ее лицо к своему паху, но женщина не растерялась, вместо того чтобы подчиниться и совершить акт орального секса, она укусила его за кончик пениса.
Ранее сообщалось, что жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.
До этого в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Дарья Осипова