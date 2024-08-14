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Женщина укусила насильника за кончик пениса и остановила изнасилование

В США женщина укусила насильника за пенис и остановила изнасилование
14 августа 2024, 09:45
Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Соединенных Штатах Америки мужчина пытался изнасиловать женщину, которая спала на скамейке. Об этом пишет Margate Talk.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Маргейт, штат Флорида. Девон Апплуайт подошел к женщине, которая спала на автобусной остановке и попытался совершить над ней действия сексуального характера.

Потерпевшая проснулась от ударов по лицу и увидела перед собой мужчину, который стоял со спущенными штанами. Девон Апплуайт схватил жертву и попытался прижать ее лицо к своему паху, но женщина не растерялась, вместо того чтобы подчиниться и совершить акт орального секса, она укусила его за кончик пениса.



Ранее сообщалось, что жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.

До этого в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Подмосковные полицейские поймали 19-летнего помощника телефонных мошенников
14 августа 2024, 09:22

19-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в участии в телефонном мошенничестве, задержали полицейские округа Клин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жертвой мошенников стал 78-летний житель Клина. Сначала ему позвонили и под предлогом «перерегистрации» номера мобильного телефона узнали его паспортные данные. Потом пенсионеру позвонил некто, представившийся сотрудником портала госуслуг и по совместительству работником банка. Он сказал, что аккаунт пенсионера на портале взломан и кто-то пытается забрать деньги с его банковского счёта. И чтобы избежать этого, все средства надо перевести на «безопасные» счета», — говорится в сообщении.
В результате пожилой мужчина перечислил на счета мошенников все свои сбережения — около 300 тысяч рублей.

Полицейским удалось вычислить и задержать в Татарстане молодого человека, который через банкомат снял украденные у пенсионера деньги. Задержанный рассказал, что неизвестные предложили ему эту «подработку» в одном мессенджеров. В его обязанности входило обналичивать деньги и передавать их другим, оставляя себе процент от суммы.

Сейчас полиция разыскивает соучастников преступления, а также проверяет причастность задержанного к другим аналогичным происшествиям.

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#мошенничество
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#мвд московской области
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В столичном ТЦ «Рио» возник сильный пожар
14 августа 2024, 09:06

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Москве на Большой Черёмушкинской улице горит здание торгового комплекса «Рио». В районе третьего-четвёртого этажа наблюдается сильное задымление.
Открытый огонь виден на фасаде в районе нахождения фитнес-клуба на третьем этаже, сообщает телеграм-канал SHOT. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пожару присвоена вторая категория сложности. Огнеборцы установили несколько подъёмных механизмов для поиска источника возгорания, но пока не могут его обнаружить.

Люди из торгового центра эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Пожарные предполагают, что огонь мог уйти внутрь здания, из-за чего не удаётся установить источник возгорания. Специалисты экстренных служб не исключают того, что для тушения пожара будет задействована авиация.

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В Германии выдали ордер на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца
Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, причастного к подрывам СП
14 августа 2024, 08:49

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков». Об это информирует ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.
В апреле генпрокуратура России уведомила, что направила в компетентные органы Соединенных Штатов, Франции, Германии, и Кипра запросы о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Этому предшествовало обращение в Госдуму России депутатов Госдумы Николая Харитонова, Андрея Красова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур к организации и финансированию терактов на российской территории, а также подрыва «Северных потоков». Инициаторы обращения, ссылаясь на данные, полученные из достоверных украинских источников, заявили, что для «операции прикрытия» была привлечена группа дайверов под контролем Кирилла Буданова*.

Ранее в Германии призвали наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ФСБ задержала россиянку по подозрению в государственной измене
В ДНР задержали женщину, передававшую Украине данные о силах МЧС РФ
14 августа 2024, 08:41

Фото: istock / zoka74

Сотрудники силовых структур в ДНР задержали россиянку, подозреваемую в государственной измене. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на УФСБ России по республике.
По предварительной информации, задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам сведенья о силах и средствах МЧС России, которые были задействованы для локализации последствий украинских атак на регион. Эти данные могли быть использованы ВСУ для повторного нанесения ударов.

Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).

До этого сообщалось, что ФСБ задержала сотрудницу воинской части Южного военного округа по подозрению в госизмене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Мать спасли соседи: в Волгограде при пожаре погибли двое детей
СК: в Волгограде при пожаре в квартире погибли двое детей, мать пострадала
14 августа 2024, 03:40

Фото: istock/Narongrit Sritana

При пожаре в квартире на улице Двинская в Волгограде двое детей погибли, а их мать пострадала. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла во вторник вечером в многоэтажном доме. В момент возгорания в квартире находились двое малолетних детей, 2019 и 2021 годов рождения, и их 33-летняя мать. Спастись удалось только женщине — ее вынесли из огня соседи, первые почувствовавшие задымление.

В результате происшествия россиянку госпитализировали в реанимационное отделение. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее сообщалось, что в Воронежской области произошел пожар после атаки БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ атаковали Воронеж, начался пожар
В Воронежской области произошел пожар после атаки БПЛА
14 августа 2024, 03:08

Фото: Минобороны РФ

В Воронежской области зафиксирован пожар, который вспыхнул в Хохольском районе. Местные жители сообщили о возгорании в телеграм-канале «Мой и твой Воронеж», а в сообществе «Типичный Воронеж» появилось видео с места происшествия.
По данным МЧС, пожар произошел на сеновале. В настоящее время спасатели не могут подтвердить, связано ли возгорание с атаками беспилотников. Официального подтверждения связи между пожаром и атаками пока нет.

С 21:55 в Воронежской области введен режим опасности из-за возможных атак беспилотников. МЧС и губернатор Александр Гусев сообщили о сбитых беспилотниках самолетного типа. Спасатели и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что Острогожском районе Воронежской области системы ПВО и РЭБ обнаружили и подавили беспилотный летательный аппарат. Во время падения БПЛА был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. По сообщению губернатора Александра Гусева в Telegram-канале, беспилотник упал на крышу здания, что привело к возгоранию. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

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Голый лихач на «мерсе» влетел в толпу, пятеро пострадали
МВД: В Калининграде автомобиль заехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов
14 августа 2024, 02:49

Фото: istock/Anton Novikov

Вечером 13 августа в Калининграде на улице Черняховского произошло шокирующее ДТП. Водитель «мерседеса» выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов. На опубликованном видео от МВД видно, что мужчина, находившийся за рулем, был полностью обнажен.
По данным регионального управления МВД, авария случилась, когда 33-летний водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пять человек. Об этом сообщает Life.ru. Трое из них получили тяжелые и средние травмы и были госпитализированы, еще двое получили амбулаторное лечение.

«Трое, получившие тяжкий и средний вред здоровью, были госпитализированы с травмами, двоим назначено амбулаторное лечение. 33-летний водитель, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности по ст. 12.8.1 КоАП РФ, после медицинского освидетельствования будет доставлен в отдел полиции», — сообщили в МВД.
После инцидента водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. На месте происшествия обнаружен пустой пакетик, что также привлечено к делу. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования.

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#происшествия
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Сломал ручки и ножки, чтобы не плакала: Пьяный сосед изнасиловал и убил двухлетнюю девочку
Педофил, убивший двухлетнюю девочку под Самарой, дал признательные показания
14 августа 2024, 01:00

Фото: СУ СКР по Самарской области

В Чапаевске Самарской области пьяный россиянин изнасиловал и жестоко убил двухлетнюю девочку. Преступление произошло рядом с домом, где жила бабушка малышки. Редакция «Радио 1» собрала детали этой жуткой трагедии.

«Тихий» сосед

Вечером 11 августа в городскую больницу Чапаевска на скорой привезли маленькую девочку в очень тяжелом состоянии. Врачи были шокированы увиденным и предприняли все возможные меры для спасения ребенка, но, к сожалению, от полученных травм девочка скончалась.

Поскольку травмы ребенка носили криминальный характер, к делу подключились правоохранители и сотрудники СК. Оказалось, что зверство совершил неоднократно судимый, «тихий» сосед бабушки девочки. В тот день малышку к бабушке привела мама из-за поздней работы.

Следствие установило, что мужчина заглянул во двор пожилой женщины, где играла её маленькая внучка. Бабушка выгнала незваного гостя из-за запаха алкоголя.

В доме также находился сводный брат матери и тети девочки, который приглядывал за играющей во дворе племянницей. Он предупредил бабушку, что на время отойдет по делам.

Россиянка отошла в дом буквально на пару минут, и этого времени хватило, чтобы ребенок пропал.
Фото: istock / Stivog

Сам «нашел» свою жертву

Примерно час женщина бродила по округе и звала девочку. В поисках помогали родственники и сам злополучный сосед. Как рассказали местные жители, именно негодяй «нашел» практически бездыханное тело в заброшенном доме, который стоял на этой же улице и принес к воротам дома.

Он даже дождался бригаду скорой помощи. А через небольшой промежуток времени уже его самого забрали сотрудники полиции.

«На шум прибежал брат и просто остолбенел – девочка была вся в крови. Он схватил ее на руки и побежал в дом к бабушке. Он нес окровавленное бездыханное тело и рыдал взахлеб. Пока ждали скорую, племяшку положили на кровать. Брат все это время плакал и был рядом с ней. Он просил ее держаться, что скоро приедут врачи и все будет хорошо. На последнем вздохе она схватила его крепко за палец, а потом захрипела», — рассказала тетя умершей девочки.
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Стоит на учете в психбольнице

12 августа на улицу, где произошло страшное убийство, привезли подозреваемого в кандалах, сковывающих цепями руки и ноги. Он рассказал, что воспользовался отсутствием бабушки, схватил малышку и скрылся. Негодяю хватило 20 минут, чтобы до смерти замучить ребенка.

На допросе мужчину спросили, зачем он сломал малышке ручки и ножки, на что тот спокойно заявил, что девочка плакала, поэтому он ее унес подальше и избил, чтобы не кричала. Помимо сломанных конечностей, душегуб надругался над девочкой, сломал копчик и оставил множество ран. Как заявили родственники, на теле девочки не осталось живого места.
Фото: istock / shironosov

Во время следственного эксперимента мужчина якобы «начал ехидно ухмыляться, мол сначала докажите, что это я».

«Как нам стало известно от собственных источников, изначально убийца дал признательные показания, но уже на следственном эксперименте пытался отказаться от своих слов», — сообщает «КП Самара».
В отношении насильника возбуждено уголовное дело по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Мужчину на время следствия поместили в СИЗО.

Сейчас ведутся оперативно-следственные действия, назначены судебные экспертизы, идет сбор доказательств.

За подобные преступления в РФ предусмотрено пожизненное заключение в тюрьме, тем более, что подозреваемый был несколько раз судим. При этом тётя девочки заявляет, что убийца и насильник может избежать справедливого наказания за зверское преступление, поскольку он состоит на учете в психиатрической больнице.

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В Липецке объявили воздушную опасность
МЧС РФ: в Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
14 августа 2024, 00:17

Фото: Минобороны РФ

В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности, сообщило Главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. Режим воздушной опасности вступил в силу поздно вечером 13 августа.
«Объявлен желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области», — говорится в сообщении МЧС.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении желтого уровня тревоги в 23:52. Жителям региона настоятельно рекомендуется соблюдать все установленные меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Ранее в Липецкой области уже объявляли режим воздушной опасности, об этом также сообщал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, это решение было связано с продолжающейся ликвидацией обломков беспилотника после недавней атаки ВСУ. Артамонов также отметил, что местные жители могли слышать громкие взрывы, однако призвал не паниковать. Губернатор заверил, что все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности населения.

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