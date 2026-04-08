Таксист спас 94-летнюю пенсионерку, которая везла чемодан с деньгами для мошенников

В Магнитогорске таксист помешал мошенникам получить крупную сумму денег от 94-летней пенсионерки. Об этом сообщает УМВД по Челябинской области.



Неизвестные позвонили пожилой женщине, представились силовиками и запугали её уголовным преследованием. Они потребовали снять все накопления и передать курьеру.

Так пенсионерка лишилась 1,2 миллиона рублей. Позже она вспомнила, что на счёте супруга осталось ещё 760 тысяч рублей, которые тоже нужно «спасать». Аферисты вызвали такси, чтобы отправить чемодан с деньгами в Екатеринбург.

Когда водитель прибыл в пункт назначения, молодой человек, которому предназначался груз, показался ему подозрительным. Таксист задал несколько вопросов, понял, что пенсионерку обманывают, и позвонил в полицию. Деньги водитель передал стражам порядка.

