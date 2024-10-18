Два человека погибли при опрокидывании судна в порту Корсаков на Сахалине

Фото: iStock/Soumen Hazra
Два человека погибли при опрокидывании грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.
Согласно предварительной информации, из-за перегруза судно накренилось и опрокинулось, кадры публикует Telegram-канал SHOT. Всего на борту корабля находилось семь членов экипажа.
Уточняется, что троих человек удалось спасти. Еще одного мужчину смогли найти и достать из воды, он госпитализирован.
На месте ЧП продолжается спасательная операция. Работают два буксира и спасательное судно. Транспортная прокуратура Сахалина начала проверку по факту произошедшего.
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Уточняется, что троих человек удалось спасти. Еще одного мужчину смогли найти и достать из воды, он госпитализирован.
На месте ЧП продолжается спасательная операция. Работают два буксира и спасательное судно. Транспортная прокуратура Сахалина начала проверку по факту произошедшего.
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Екатерина Коршунова