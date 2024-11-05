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В ДТП с двумя машинами в Кашире пострадал ребёнок

Фото: iStock/DarthArt

Фото: iStock/DarthArt

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Два автомобиля столкнулись в округе Кашира — на 128-м километре федеральной трассы М-6 по направлению к Москве вечером в понедельник, 4 ноября, в аварии пострадал четырёхлетний ребёнок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Авария произошла около шести часов вечера. Получившего травмы в результате ДТП четырёхлетнего ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу в округе Подольск», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расследованием всех обстоятельств дорожного происшествия занялись сотрудники Госавтоинспекции.



Ранее сообщалось, что вечером 4 ноября в Москве на Большой Черкизовской из-за гололёда столкнулись 11 автомобилей, в массовом ДТП никто не пострадал. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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#авария
#ребёнок
#дороги
Получившая срок журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве
05 ноября 2024, 08:51

Фото: iStock/OlFedv

Журналистка Александра Баязитова, получившая 5 лет лишения свободы за вымогательство, обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве, информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Источник агентства отметил, что Баязитова подала заявление, в котором утверждает, что адвокат, представлявший её интересы, не выполнил своих обязательств по договору. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Баязитову и медиатехнолога Архарову к 5 и 4,5 годам колонии соответственно за вымогательство денег в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Ушаков сам еще в 2019 году подал иск в Дорогомиловский суд Москвы к поисковым системам Google и «Яндекс», требуя прекратить выдачу ссылок с этой информацией, но суд отклонил его запрос.

Адвокат Елена Федулова неоднократно утверждала в суде, что установка «блока» является обычным договором на оказание услуг в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд подтвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову перевели в колонию во Владимирской области.

Была задержана преступная группа, вымогающая деньги у участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Камчатке пять человек пострадали при крушении лодки в открытом море
05 ноября 2024, 08:49

Фото: iStock/TerryKelly

На Камчатке потерпела крушение лодка с пассажирами, которая находилась в открытом море. Об этом проинформировало управление МЧС по региону в Telegram-канале.
Уточняется, что на борту находились пять рыбаков. Их судно опрокинулось в 35 км от мыса Левашова в сторону села Соболево.

Согласно информации ведомства, во время плавания нос лодки подняла волна, в результате чего судно опрокинулось. Рыбаки добрались до берега и сообщили о произошедшем спасателям.

Первыми помощь потерпевшим оказал наряд местной полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, водителю лодки грозит штраф.

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#камчатка
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В Москве произошло массовое ДТП
Дептранс: на Щелковском путепроводе в Москве затруднено движение из-за ДТП
05 ноября 2024, 07:35

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое привело к значительным затруднениям в движении. Инцидент случился в районе Вернисажной улицы, дом 13. Об этом информирует столичный департамент транспорта.
На месте происшествия работают оперативные службы. В результате ДТП движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется по одной полосе из четырех.

В ведомстве призвали водителей выбирать альтернативные маршруты и быть внимательными на дороге. Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло в столице с участием 11 автомобилей. Авария случилась на Большой Черкизовской улице в результате сильного гололеда. Пострадавших среди участников ДТП нет.

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#дтп
#авария
#движение
#происшествия
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Была задержана преступная группа, вымогающая деньги у участника СВО
Сотрудники ФСБ на Камчатке задержали банду, вымогавшую деньги у участника СВО
05 ноября 2024, 07:13

Фото: istock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ России на Камчатке задержали четверых жителей краевого центра, подозреваемых в вымогательстве денег у участника специальной военной операции (СВО). Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Сообщается, что преступная группа требовала от гражданина, проходившего реабилитацию после ранения, 2 000 000 рублей.

По предварительным данным, злоумышленники применили насилие к ветерану и заставили его написать расписку о якобы возникшем долге перед лидером группы, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время по данному факту УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). Сотрудники ФСБ продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода. По словам пострадавшего, на него напал замдиректора по безопасности.

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#сво
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В Газе эвакуировали детское отделение после израильской атаки на больницу
Al Jazeera: израильский удар по больнице в Газе попал по новорожденным
05 ноября 2024, 06:53

Фото: iStock/Eva HM

Израильские силы нанесли удар по больнице в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа, в результате которого пострадали не менее шести человек, включая новорожденных, сообщает Al Jazeera.
Во время атаки были повреждены помещения детского отделения, включая палату с инкубаторами.

Как заявил заведующий сестринским отделением больницы «Камаль Адван» Ид Саббах, эвакуация детского отделения стала необходимой после повреждения оборудования для интенсивной терапии.

В ответ на удар глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вновь призвал к немедленному прекращению огня.

«Больницы в Газе продолжают подвергаться нападениям, пациентам причиняют вред. Жизни людей зависят от немедленного прекращения огня», — подчеркнул он в своем заявлении в X (ранее Twitter).

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#twitter
#удар
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Появилось видео с затонувшей лодкой связанного с ЧВК «Вагнер» военного
05 ноября 2024, 06:37

Фото: istock / TerryKelly

Тело пропавшего рыбака, которого искали с конца октября, обнаружили в Карелии на Сегозере, информирует РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.
Ведомство не назвало его имя, однако, как пишут издания «Карелия Daily» и «Фонтанка», речь идет об офицере Андрее Ткаченко, который случил в Сирии в составе ЧВК «Вагнер» и принимал участие в спецоперации.

Ткаченко проживал в Ленинградской области, а в Карелию приехал на рыбалку к товарищу, сообщало 47news, ссылаясь на супругу военнослужащего Юлию.

«Совсем недавно вернулся с СВО», — расскзаала она изданию.
28 октября мужчины вместе с сыном друга Ткаченко поехали на Сегозеро в арендованном катере. Начался шторм, лодка перевернулась в 400 метрах от берега. Мальчик смог доплыть до ближайшего берега, тело его отца позже прибило туда. Вскоре спасатели нашли и Ткаченко.

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#чвк
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На Сахалине произошло землетрясение
На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,1
05 ноября 2024, 05:32

Фото: istock / Petrovich9

На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Землетрясение произошло в 10:09 местного времени [02:09 мск] с эпицентром в 12 км западнее села Катангли Ногликского района на глубине 15 км», — сказал собеседник издания.
По информации сейсмологов, жители населенного пункта Ноглики (административный центр Ногликского района) почувствовали подземные толчки силой до четырех баллов. Указано, что в квартирах дребезжали стекла, шатались люстры.

4 ноября стало известно, что жители Южной Осетии почувствовали подземные толчки магнитудой 3,8. Эпицентр находился на расстоянии 37 км от Цхинвала.

Также в конце октября на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Психотерапевт совратила 15-летнего клиента
В США психотерапевт из Флориды совратила 15-летнего клиента
05 ноября 2024, 03:43

Фото: istock / Igor Vershinsky

В США психотерапевта обвинили в совращении 15-летнего подростка, являвшимся ее клиентом. Об этом информирует Crime Online.
Как указано в судебных документах, подросток был участником групповых сеансов психотерапии в клинике EPIC Behavioral Healthcare в городе Сент-Огастин, штат Флорида, но в ходе одной из сессий у него возникли определённые трудности. Затем он начал ходить на личные консультации к 34-летней Элизабет Бланшар.

Пострадавший заявил следователям, что после первых трех сеансов женщина начала флиртовать с ним, писать в мессенджерах и звонить. Как утверждает подросток, вскоре после этого психотерапевт совратила его и занялась с ним сексом.

Сессии проходили в офисе Бланшар и в отеле в округе Сент-Джонс. Там следователи обнаружили запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как женщина и пострадавший заходят вместе в номер. Бланшар также отправляла подростку деньги — от пяти до девяти тысяч долларов (487-878 тысяч рублей).

Полицейские начали расследование в отношении Бланшар в августе. В настоящее время она находится под арестом с правом выхода под залог. Американке предъявлено 9 обвинений. Клиника, где она работала, публично извинилась.

До этого сообщалось, что мужчина изнасиловал девятиклассницу в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Неизвестный напал с топором на людей в электричке во Франции
На ж/д станции под Парижем произошло нападение с топором, четверо пострадали
05 ноября 2024, 03:06

Фото: iStock/NSineVideo

4 ноября на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна) близ Парижа произошел жестокий инцидент, в результате которого пострадали четверо пассажиров электрички RER E.
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию, неизвестный напал на пассажиров с топором. Двое человек получили тяжелые травмы: одному отрубили руку, другому нанесли серьезное ранение в голову. Двое других пострадали меньше.

Инцидент произошел около 8 утра по местному времени (10:00 мск) в одном из поездов, обслуживающих юго-восточное направление Парижа. Причины конфликта пока не установлены, но известно, что в вагоне произошла драка с участием нескольких человек, которая переросла в нападение.

Из-за происшествия движение на линии RER E было нарушено в обоих направлениях вплоть до вокзала Сен-Лазар в центре Парижа.

На место происшествия оперативно прибыли полиция и спасатели, которые продолжают разбираться в деталях случившегося. Автономное агентство парижского транспорта в своем официальном аккаунте подтвердило сбои в движении поездов на данной линии.

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