В ДТП с двумя машинами в Кашире пострадал ребёнок

Фото: iStock/DarthArt
Два автомобиля столкнулись в округе Кашира — на 128-м километре федеральной трассы М-6 по направлению к Москве вечером в понедельник, 4 ноября, в аварии пострадал четырёхлетний ребёнок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Авария произошла около шести часов вечера. Получившего травмы в результате ДТП четырёхлетнего ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу в округе Подольск», — говорится в сообщении.Отмечается, что расследованием всех обстоятельств дорожного происшествия занялись сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что вечером 4 ноября в Москве на Большой Черкизовской из-за гололёда столкнулись 11 автомобилей, в массовом ДТП никто не пострадал. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
Читайте также:
Получившая срок журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве
На Камчатке пять человек пострадали при крушении лодки в открытом море
В Москве произошло массовое ДТП
Лев Каштанов