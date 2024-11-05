В Москве произошло массовое ДТП

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya
На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое привело к значительным затруднениям в движении. Инцидент случился в районе Вернисажной улицы, дом 13. Об этом информирует столичный департамент транспорта.
На месте происшествия работают оперативные службы. В результате ДТП движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется по одной полосе из четырех.
В ведомстве призвали водителей выбирать альтернативные маршруты и быть внимательными на дороге. Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло в столице с участием 11 автомобилей. Авария случилась на Большой Черкизовской улице в результате сильного гололеда. Пострадавших среди участников ДТП нет.
Читайте также:
Была задержана преступная группа, вымогающая деньги у участника СВО
Mash: массовое ДТП из-за гололедицы с участием 11 машин произошло в Москве
Задержанный в Стамбуле за фото россиянин рассказал о местных тюрьмах
В ведомстве призвали водителей выбирать альтернативные маршруты и быть внимательными на дороге. Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло в столице с участием 11 автомобилей. Авария случилась на Большой Черкизовской улице в результате сильного гололеда. Пострадавших среди участников ДТП нет.
Читайте также:
Была задержана преступная группа, вымогающая деньги у участника СВО
Mash: массовое ДТП из-за гололедицы с участием 11 машин произошло в Москве
Задержанный в Стамбуле за фото россиянин рассказал о местных тюрьмах
Дарья Осипова