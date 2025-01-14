Дорогие рестораны и чемоданы брендовой одежды: друг покойного Яниса Тиммы рассказал, сколько денег он тратил на Седокову

Певица Анна Седокова (фото: РИА Новости / Светлана Шевченко)
Изменяла Янису
Лининс обвинил Анну в измене, утверждая, что певица якобы встречалась с футболистом в Москве. Кроме того, он упрекнул её в меркантильности.
«Незадолго до своей смерти Янис пару раз упоминал, что его жена позорит его в Москве, встречаясь с футболистом. Может быть кто-то знает, кто этот футболист?» — написал друг Тиммы в соцсетях.
Более того, друг Тиммы обвинил певицу во лжи.
«Отдельные лица, такие как, например, Анна Седакова, заявившие общественности, что они оплатили совместную доставку и похороны Яниса — являются лжецами!» — написал он у себя на странице.
Особенно сильно Лининса возмутило заявление Седоковой о том, что последние годы их отношений с Янисом были похожи на ад.
«Анна, что ты подразумеваешь под словом ад?» — спросил он.
Потратил все деньги на Анну
Кроме того, Гатис сообщил, что баскетболист тратил огромные суммы на певицу, пока в какой-то момент деньги просто не закончились.
«Посещение дорогих ресторанов, мероприятий, частные чартерные полёты на отдых. Возможно, поддержание твоего бренда одежды, выплата зарплат твоим сотрудникам?! На сколько я знаю, месяц твоего несостоявшегося бизнеса обходился Янису в $15 000 — 20 000. Надеюсь, вскоре после расследования и доступа к банковским счетам всем все станет видно. Или брендовая одежда, которую Янис чемоданами регулярно заказывал для тебя — это ад?» — написал Лининс.
Он также рассказал, что ради певицы Янис даже продал свою элитную недвижимость в Латвии, чтобы осуществить мечту Седоковой о жизни в Майами.
«Могу предположить, что ад — это временные финансовые трудности, которые бывают в каждой семье. Но могу сказать, что он безумно любил этого человека от начала и до конца этих отношений и был готов на всё ради сохранения семьи», — добавил друг покойного Тиммы.
Отдалился от семьи
Лининс также рассказал, что Янис относился к сыну Анны Гектору, как к родному. В какой-то момент он даже стал реже общаться с собственным сыном Кристианом.
«Эта женщина своими паразитическими методами сделала все, чтобы он как можно меньше общался с Кристианом. Я даже не буду начинать рассказ о её влиянии на его отношения с родителями, потому что ад начался с того дня, когда она влезла в эту семью», — написал он.
Напомним, что Янис Тимма тяжело переживал развод с Анной Седоковой. За несколько дней до своей смерти он снял комнату в хостеле. В ночь с 16 на 17 декабря, в день рождения Седоковой, баскетболист скончался от асфиксии. Незадолго до трагедии Тимма обвинил певицу в том, что она предпочла деньги вместо настоящих отношений.
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