Дорогие рестораны и чемоданы брендовой одежды: друг покойного Яниса Тиммы рассказал, сколько денег он тратил на Седокову

Скандал вокруг отношений Анны Седоковой и Яниса Тиммы, который ушёл из жизни в ночь с 16 на 17 декабря, продолжает развиваться. Сначала сестра баскетболиста заявила, что певица так и не исполнила обещания оплатить его похороны, а теперь к обвинениям присоединился близкий друг Тиммы Гатис Лининс. Как именно он разоблачил Седокову, расскажет «Радио 1».