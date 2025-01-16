Подстроенное самоубийство, «любовь втроем» и пропажа Седоковой: следователи выясняют, как певица связана со смертью Яниса Тиммы

Запутанная история отношений Анны Седоковой и Яниса Тиммы продолжает обрастать новыми подробностями. Напомним, что 32-летний баскетболист скончался в ночь с 16 на 17 декабря в одном из московских хостелов, куда он заехал незадолго до своей смерти. Тимма тяжело переживал развод с 42-летней Седоковой после четырех лет совместной жизни и даже угрожал покончить с собой, если Анна не вернется к нему. После трагедии певица исчезла из публичного пространства. В то же время друзья покойного Яниса сделали громкие заявления, а его безутешный отец обратился за помощью к известному адвокату Екатерине Гордон. Подробности читайте в материале «Радио 1».