Подстроенное самоубийство, «любовь втроем» и пропажа Седоковой: следователи выясняют, как певица связана со смертью Яниса Тиммы

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Запутанная история отношений Анны Седоковой и Яниса Тиммы продолжает обрастать новыми подробностями. Напомним, что 32-летний баскетболист скончался в ночь с 16 на 17 декабря в одном из московских хостелов, куда он заехал незадолго до своей смерти. Тимма тяжело переживал развод с 42-летней Седоковой после четырех лет совместной жизни и даже угрожал покончить с собой, если Анна не вернется к нему. После трагедии певица исчезла из публичного пространства. В то же время друзья покойного Яниса сделали громкие заявления, а его безутешный отец обратился за помощью к известному адвокату Екатерине Гордон. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Куда пропала Анна Седокова
Анна Седокова объявила о расставании с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой в сентябре 2024 года. Исполнительница подчеркнула, что их отношения были нездоровыми и напоминали эмоциональные качели. Пара часто ссорилась, расставалась, а затем вновь мирилась. Позже Седокова отметила, что последние годы её жизни были настоящим адом.
Накануне своей смерти Янис оставил тревожный комментарий в социальных сетях бывшей жены, указав свои даты рождения и смерти — 02.07.1992-16.12.2024. В этот день Анна Седокова отмечала свой 42-й день рождения и сразу удалила этот мрачный пост.
После трагедии Седокова сначала записала видео, на котором она плакала, и призналась в любви к Янису, добавив, что продолжать отношения стало невозможно. Позже помощница певицы сообщила, что Анна возьмет на себя расходы по транспортировке тела на родину и организации похорон, так как у семьи спортсмена не было средств.
«Годами носил рога»: признание Киркорова о браке с Пугачевой и как она увела Галкина* накануне свадьбы с молодой актрисой
Анна Седокова не оплатила похороны Яниса
Анна Седокова (Фото: соцсети)
Чуть позже Сестра Яниса сообщила, что средства от певицы так и не поступили на счет. Финансовую помощь оказала команда Alikson Team, за которую выступал Тимма, а также его мама и друг Гатис Лининс, которые организовали сбор средств в социальных сетях. Анна Седокова исчезла из поля зрения и больше не появлялась на публике. Более того, ей пришлось отключить комментарии в социальных сетях из-за негативной реакции пользователей.
В настоящее время проводится расследование по делу о смерти Яниса Тиммы. Сообщается, что Анну вызывали к следователю на следующий день после трагедии, но она попала в больницу с нервным срывом и не смогла прийти.
Что вскрылось после смерти Яниса Тиммы
После смерти Яниса Седокова стала объектом травли в интернете. Друг покойного Гатис Лининс раскрыл некоторые детали их отношений и обвинил певицу в измене, утверждая, что она летала на встречи к женатому спортсмену в Москву еще при жизни Тиммы. По слухам, у артистки появился интерес к хоккеисту Сергею Плотникову. Однако его жена отреагировала на эти слухи с юмором, написав в соцсетях, что в курсе романа мужа и у них «любовь втроем».
Янис тратил на Анну огромные суммы
Друг Яниса Гатис Лининс сообщил, что при жизни месячные расходы Яниса на Анну превышали $15 000 — 20 000. В его списке расходов фигурируют дорогие украшения и обручальные кольца стоимостью в сотни тысяч долларов, которые Тимма подарил Седоковой. Спортсмен якобы даже продал свою элитную недвижимость в Латвии, чтобы осуществить мечту Анны о жизни в Майами.
В одном из интервью экс-солистка «ВИА Гры» упоминала, что благодаря поддержке мужа могла позволить себе два года не работать. Однако позже у Яниса возникли финансовые трудности: его карьера не сложилась ни в Америке, ни в России, и он неоднократно говорил о проблемах с деньгами.
В чем заподозрили Седокову
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
В Латвии по факту смерти спортсмена возбудили уголовное дело. Еще один друг Яниса Марк Пугачев сообщил, что латвийские судебно-медицинские эксперты обнаружили несоответствия в заключении о смерти Тиммы, представленном в России. В интервью с юристом Екатериной Гордон, опубликованном в телеграм-канале Mash, Марк отметил, что следы на теле Яниса выглядят подозрительно и неестественно, что не отражено в экспертных документах. Также Пугачев добавил, что Седокова заставила Тимму переписать всё своё имущество на неё.
В это же время стало известно, что отец Яниса Райтис обратился за помощью в юридическую компанию «Гордон и Сыновья». «Комсомолка» связалась с Екатериной Гордон для получения комментариев.
«Райтис Тимма стремится выяснить, что именно привело к этой трагедии. В Латвии возбуждено уголовное дело, детали которого пока неизвестны, но семья утверждает, что есть множество несоответствий в происходящем, — сообщила Екатерина Гордон.
Родственники хотят разобраться в ситуации. Прямых обвинений в адрес Анны Седоковой не выдвинуто, но они ожидают получить результаты судебно-медицинской экспертизы, чтобы понять причины смерти. В дальнейшем планируется провести техническую и лингвистическую экспертизу телефона Яниса, так как там могут быть важные подсказки.
Также остается открытым вопрос о судьбе имущества баскетболиста.
Читайте также:
Решает за мужа: благодаря кому Юра Борисов стал главным русским в Лос-Анджелесе и Каннах, секрет успеха артиста
Потерял миллионы и живет с мамой-пенсионеркой: чем занимается Сергей Соседов после скандального увольнения
«Годами носил рога»: признание Киркорова о браке с Пугачевой и как она увела Галкина* накануне свадьбы с молодой актрисой
Анастасия Хохлова