В ходе рейса Дубая—Сингапур пассажир украл сумку у попутчика из бизнес-класса
Во время рейса из Дубая в Сингапур пассажир самолет украл сумку у попутчика из бизнес-класса на глазах у его жены. Об этом сообщает портал The Straits Times.
Инцидент случился 8 августа. Как оказалось, пассажир забрал сумку попутчика из багажного отделения, пока тот спал. Его супруга заметила это и потребовала от вора вернуть украденное. Злоумышленником оказался 25-летний мужчина, которого арестовала полиция при приземлении в аэропорту Чанги.
Преступник не смог внятно объяснить содеянное. Если его признают виновным, то ему грозит штраф, колония сроком до трех лет, или то и другое.
