В Оренбурге в ходе рейда задержали группу мигрантов

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Оренбурге прошёл рейд против нелегальной миграции, в ходе которого задержанных иностранцев выстроили в колонну, сообщает в своём телеграм-канале движение «Русская община».



Так, иностранцы в строительных касках следовали друг за другом перед погрузкой в автомобиль. Мигрантов доставили в отдел полиции.

Мероприятие проводилось на территории одного из местных колледжей. В операции участвовали бойцы СОБР при поддержке активистов. По данным источника, всего было задержано около 20 человек. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и правовой статус задержанных.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске мужчина обнаружил, что в подвальном помещении многоквартирного дома незаконно живут мигранты.

Анастасия Чубина

