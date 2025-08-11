В Оренбурге в ходе рейда задержали группу мигрантов
В Оренбурге прошёл рейд против нелегальной миграции, в ходе которого задержанных иностранцев выстроили в колонну, сообщает в своём телеграм-канале движение «Русская община».
Так, иностранцы в строительных касках следовали друг за другом перед погрузкой в автомобиль. Мигрантов доставили в отдел полиции.
Мероприятие проводилось на территории одного из местных колледжей. В операции участвовали бойцы СОБР при поддержке активистов. По данным источника, всего было задержано около 20 человек. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и правовой статус задержанных.
Ранее в подмосковном Наро-Фоминске мужчина обнаружил, что в подвальном помещении многоквартирного дома незаконно живут мигранты.
Читайте также: