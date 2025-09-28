Достижения.рф

Трамп отреагировал на стрельбу в церкви в Мичигане

Трамп назвал стрельбу в Мичигане новым нападением на христиан в США
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Булкин)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в штате Мичиган. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.



По словам Трампа, агенты ФБР немедленно выехали на место происшествия, возглавят федеральное расследование и окажут полное содействие местным и государственным властям.

Бывший президент охарактеризовал произошедшее как очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединённых Штатах и отметил, что Белый дом будет информировать общественность о ходе событий.

Он также добавил, что «эпидемия насилия в стране должна быть немедленно остановлена».

Софья Метелева

