Трамп отреагировал на стрельбу в церкви в Мичигане
Трамп назвал стрельбу в Мичигане новым нападением на христиан в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в штате Мичиган. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.
По словам Трампа, агенты ФБР немедленно выехали на место происшествия, возглавят федеральное расследование и окажут полное содействие местным и государственным властям.
Бывший президент охарактеризовал произошедшее как очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединённых Штатах и отметил, что Белый дом будет информировать общественность о ходе событий.
Он также добавил, что «эпидемия насилия в стране должна быть немедленно остановлена».
