Трамп отреагировал на стрельбу в церкви в Мичигане

28 сентября 2025, 21:58

Трамп назвал стрельбу в Мичигане новым нападением на христиан в США

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Булкин)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в штате Мичиган. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.