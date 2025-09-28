Достижения.рф

В США мужчина устроил стрельбу в храме, пострадали несколько человек

Неизвестный открыл огонь в церкви в Мичигане — есть пострадавшие
Фото: Istock / todamo

В американском штате Мичиган произошла стрельба в церкви — пострадали несколько человек, здание частично повреждено огнём. Об этом сообщает телеканал CNN.



Инцидент произошёл в воскресенье в городе Гранд-Бланк, в церкви Иисуса Христа Святых последних дней. По информации полиции, огнестрельные ранения получили от шести до восьми человек.

Стрелявший был ликвидирован на месте. Его личность и мотивы пока не установлены.

По предварительным данным, после атаки внутри здания начался пожар, причины которого также выясняются. Власти продолжают расследование.

Софья Метелева

