В США мужчина устроил стрельбу в храме, пострадали несколько человек
В американском штате Мичиган произошла стрельба в церкви — пострадали несколько человек, здание частично повреждено огнём. Об этом сообщает телеканал CNN.
Инцидент произошёл в воскресенье в городе Гранд-Бланк, в церкви Иисуса Христа Святых последних дней. По информации полиции, огнестрельные ранения получили от шести до восьми человек.
Стрелявший был ликвидирован на месте. Его личность и мотивы пока не установлены.
По предварительным данным, после атаки внутри здания начался пожар, причины которого также выясняются. Власти продолжают расследование.
