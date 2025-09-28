В США мужчина устроил стрельбу в храме, пострадали несколько человек

28 сентября 2025, 20:25

Неизвестный открыл огонь в церкви в Мичигане — есть пострадавшие

Фото: Istock / todamo

В американском штате Мичиган произошла стрельба в церкви — пострадали несколько человек, здание частично повреждено огнём. Об этом сообщает телеканал CNN.