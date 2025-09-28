«Кавказский форсаж»: В Ингушетии массовый дрифт перерос в стрельбу из автоматов

28 сентября 2025, 21:54

В Ингушетии зафиксировали массовый дрифт и стрельбу рядом с АЗС

Фото: Istock/Toa55

В Ингушетии неизвестные устроили массовый дрифтинг рядом с автозаправкой. Об этом сообщает Telegram-кана «Плохие новости 18+».