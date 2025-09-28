Достижения.рф

«Кавказский форсаж»: В Ингушетии массовый дрифт перерос в стрельбу из автоматов

В Ингушетии зафиксировали массовый дрифт и стрельбу рядом с АЗС
Фото: Istock/Toa55

В Ингушетии неизвестные устроили массовый дрифтинг рядом с автозаправкой. Об этом сообщает Telegram-кана «Плохие новости 18+».



В социальных сетях распространилось видео с места инцидента. Запись показывает, как группа людей устроила массовый дрифтинг на дороге. Действие происходит в непосредственной близости от одной из заправочных станций.

Более двадцати автомобилей участвуют в опасном маневрировании. Они кружат по дороге, оставляя следы от покрышек. В какой-то момент один из водителей открывает стрельбу из автомата.

По предварительной информации, инцидент произошёл в Назрановском районе республики. Правоохранительные органы проверяют эту информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

