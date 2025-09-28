В Ленобласти в иномарке нашли самодельные пистолеты для малошумной стрельбы
Во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские задержали машину, в салоне которой находились самодельные пистолеты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
По информации правоохранительных органов, житель Парголово вместе с двумя москвичами изготовили оружие, модернизированное для бесшумной стрельбы. В ходе осмотра салона полицейские обнаружили и изъяли пистолеты.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия. Все подозреваемые задержаны.
