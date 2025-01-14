Восстановление Лос-Анджелеса после лесных пожаров обойдется в десятки миллиардов долларов

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Президент США Джо Байден заявил, что восстановление районов Лос-Анджелеса, пострадавших от крупнейших в истории штата лесных пожаров, потребует значительных финансовых вложений. Об этом пишет РИА Новости.
На брифинге с представителями федеральной власти он подчеркнул, что для возвращения города в прежнее состояние необходимо выделение десятков миллиардов долларов и призвал Конгресс активизироваться в этом направлении.
Лесные пожары, начавшиеся 7 января в округе Лос-Анджелес, охватили более 16 тысяч гектаров территории. По последним данным, по меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома известных личностей, были уничтожены. Метеорологи связывают быстрое распространение огня с сухой и ветреной погодой, что усугубило ситуацию.
Крыша и шпиль военного госпиталя в Туле практически полностью уничтожены огнём. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Лесные пожары, начавшиеся 7 января в округе Лос-Анджелес, охватили более 16 тысяч гектаров территории. По последним данным, по меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома известных личностей, были уничтожены. Метеорологи связывают быстрое распространение огня с сухой и ветреной погодой, что усугубило ситуацию.
Крыша и шпиль военного госпиталя в Туле практически полностью уничтожены огнём. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова