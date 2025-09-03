Появилось первое за полтора года фото рэпера Матранга из рехаба
В сети появилось первое за полтора года фото рэпера Матранга (Алана Хадзарагова), исполнителя известного хита «Медуза». Фотография была сделана в реабилитационном центре. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Звездач».
Музыкант позировал перед камерой в футболке и свободных штанах, рядом стояла сотрудница медучреждения в медицинской маске. Оба улыбались. Поклонники определили, что снимок свежий — заметили татуировки, сделанные музыкантом ранее в Таиланде.
Напомним, что в конце июля СМИ «нашли» артиста в закрытом реабилитационном коттедже, где тот находился с января прошлого года. Первоначально он проходил 28-дневный курс лечения от наркозависимости за 650 тысяч рублей, но затем врачи диагностировали у рэпера психическое расстройство. Было принято решение перевести его в более закрытое учреждение.
Сестра Matrang ранее отмечала: не стоит ждать, что рэпер покинет рехаб к осени.
