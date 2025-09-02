Туристка потеряла «Ролексы» за 2 миллиона на пляже российского региона
Туристка из России потеряла на пляже в Сочи часы Rolex стоимостью около 2 млн рублей, а попытки найти их завершились дракой, сообщает Telegram‑канал Baza.
По данным издания, инцидент произошёл в начале августа. Нейропсихолог Екатерина отдыхала на пляже и после знакомства с молодым человеком решила вместе с ним поплавать — перед этим спрятала часы под стопкой одежды. Вернувшись через десять минут, она обнаружила, что часов на месте нет.
Рядом находились несколько молодых людей, которых женщина приняла за охранников пляжа; ей показалось подозрительным, что они ходили вокруг её вещей. Разговор с ними перерос в спор: мужчины обвиняли Екатерину в непристойном поведении, она, в свою очередь, назвала их ворами. По словам пострадавшей, в результате конфликта был избит её знакомый.
На место прибыли полицейские; заявительница эмоционально просила о помощи, но, как она утверждает, получила совет не поднимать суету. Просмотр записей с камер наблюдения не показал момента, когда кто‑то мог бы залезть в вещи — Екатерина считает, что видео могли быть подрезаны. Она подала заявление в полицию, ведётся расследование.
