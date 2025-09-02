Туристка потеряла «Ролексы» за 2 миллиона на пляже российского региона

02 сентября 2025, 22:33

Baza: Россиянка потеряла «Ролексы» за 2 миллиона на сочинском пляже

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Туристка из России потеряла на пляже в Сочи часы Rolex стоимостью около 2 млн рублей, а попытки найти их завершились дракой, сообщает Telegram‑канал Baza.