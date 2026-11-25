Трампа не впечатлили имена помилованных им индеек
Трампа не впечатлили имена индеек, помилованных им ко Дню благодарения
Президент США Дональд Трамп помиловал двух индеек перед наступающим 26 ноября Днем благодарения, однако их имена показались ему неудачными. Об этом сообщает РИА Новости.
В США индейка остаётся главным блюдом праздничного ужина на День благодарения, который отмечают в четвёртый четверг ноября. Традиция дарить президенту страны в эту дату птицу существует с 1947 года, когда индейку преподнесли Гарри Трумэну, однако официальная «церемония помилования» появилась в 1989 году.
«Индеек, которых сегодня чествуют, зовут Свобода и Перышко. Не знаю. Я слышал имена и получше», — заявил Трамп на праздничной церемонии.Несмотря на это, он уточнил, что всё же предоставляет двум замечательным индюшкам полное, абсолютное и безоговорочное прощение. Теперь они «будут жить вечно». Напомним, что в прошлом году аналогичную милость оказали индейкам с кличками Вихлюн и Курлыка.