25 ноября 2026, 00:18

Трампа не впечатлили имена индеек, помилованных им ко Дню благодарения

Фото: iStock/Anton Deev

Президент США Дональд Трамп помиловал двух индеек перед наступающим 26 ноября Днем благодарения, однако их имена показались ему неудачными. Об этом сообщает РИА Новости.





В США индейка остаётся главным блюдом праздничного ужина на День благодарения, который отмечают в четвёртый четверг ноября. Традиция дарить президенту страны в эту дату птицу существует с 1947 года, когда индейку преподнесли Гарри Трумэну, однако официальная «церемония помилования» появилась в 1989 году.



«Индеек, которых сегодня чествуют, зовут Свобода и Перышко. Не знаю. Я слышал имена и получше», — заявил Трамп на праздничной церемонии.