Приморские врачи спасли китайца с повторным инфарктом
Врачи из Приморского края спасли иностранца с повторным инфарктом, который не подозревал о проблемах с сердцем.Об этом сообщил минздрав региона в мессенджере «МАКС».
Гражданин КНР работал в городе Большой Камень. Почувствовав недомогание, он обратился в местную больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда. Пациента перевезли во Владивосток, где ему установили стент в правую коронарную артерию, тем самым возобновив кровоток. В ходе обследования выяснилось, что стенд на этой артерии у него уже был раньше.
При этом о своем диагнозе мужчина ничего не помнил и не знал подробностей прошлой операции. Позже выяснилось, что в 2013 году ему стало плохо в Черногории. Выписавшись, он перестал пить лекарства и игнорировал советы врачей — это и привело к новому инфаркту.
Ранее сообщалось, что в Саратове врачи спасли дальнобойщика, который страдал от постоянной сонливости.
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