Трамвай в Челябинске протаранил несколько легковушек

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В Челябинске трамвай протаранил несколько легковых автомобилей, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.
Судя по камерам видеонаблюдения, трамвай снёс легковые автомобили, которые стояли на трамвайных путях и ждали, когда смогут повернуть. В дорожно-транспортном происшествии пострадало три машины.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работает аварийный комиссар, подчеркнули в пресс-службе.
При этом, отмечается, что при решении вопросов по факту аварии даже не потребовалось участие инспектора ГИБДД.
Ранее стало известно о приостановке движения на тюменской трассе из-за смертельного ДТП с грузовиком.
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К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работает аварийный комиссар, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее стало известно о приостановке движения на тюменской трассе из-за смертельного ДТП с грузовиком.
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Евгения Парфентьева